سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-01-31 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442 01:27 AM

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة إجمالي الإصابات بلغ 25,780,144 والوفيات 435,151 شخصًا





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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.