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الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 25,780,144 والوفيات 435,151 شخصًا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
01:27 AM

الولايات المتحدة تسجل 164,876 إصابة جديدة بكورونا و 3,532 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 25,780,144 والوفيات 435,151 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 164,876 إصابة مؤكدة و 3,532 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفادت المراكز الأمريكية للإحصاء اليوم، بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 25,780,144 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 435,151 حالة.

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