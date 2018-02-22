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وفد وزارة الاقتصاد يناقش آليات تذليل معوقات القطاع السياحي بعسير

اطلع على هوية أبها التراثية وأكد أن السياحة خيار استراتيجي للمنطقة

أكد وفد وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن السياحة تعد الخيار الاستراتيجي لمنطقة عسير، مستعرضًا ما تم من جهود آخرها مبادرة "عسير.. وجهة سياحية على مدار العام"، مركزاً على أهمية دعم البنية التحتية السياحية، لاسيما ما يخص سهولة وصول السائح كالمطار وشبكة الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع الوفد بقيادات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، لمناقشة المعوقات التي يواجها قطاع السياحة بالمنطقة.

ضم الوفد وكيل الوازرة للدعم المشترك عبدالعزيز بن راجح الراجح، ووكيل الوزارة للبرامج الخاصة غادة بنت عبدالرحمن السبيعي، وخبير النهج التشاركي وتنمية المناطق زياد بن محمد اليامي، والتقى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، ومدير إدارة التطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس سعد بن ثقفان، بحضور رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة الدكتور عبدالرحمن آل مفرح .

يذكر أن الوفد زار القصر التراثي بحي النصب بمدينة أبها والذي يمثل هوية المدينة التراثية، بحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية غانم المحمدي.

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وفد وزارة الاقتصاد يناقش آليات تذليل معوقات القطاع السياحي بعسير
سبق

أكد وفد وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن السياحة تعد الخيار الاستراتيجي لمنطقة عسير، مستعرضًا ما تم من جهود آخرها مبادرة "عسير.. وجهة سياحية على مدار العام"، مركزاً على أهمية دعم البنية التحتية السياحية، لاسيما ما يخص سهولة وصول السائح كالمطار وشبكة الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع الوفد بقيادات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، لمناقشة المعوقات التي يواجها قطاع السياحة بالمنطقة.

ضم الوفد وكيل الوازرة للدعم المشترك عبدالعزيز بن راجح الراجح، ووكيل الوزارة للبرامج الخاصة غادة بنت عبدالرحمن السبيعي، وخبير النهج التشاركي وتنمية المناطق زياد بن محمد اليامي، والتقى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، ومدير إدارة التطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس سعد بن ثقفان، بحضور رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة الدكتور عبدالرحمن آل مفرح .

يذكر أن الوفد زار القصر التراثي بحي النصب بمدينة أبها والذي يمثل هوية المدينة التراثية، بحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية غانم المحمدي.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
02:21 PM

وفد وزارة الاقتصاد يناقش آليات تذليل معوقات القطاع السياحي بعسير

اطلع على هوية أبها التراثية وأكد أن السياحة خيار استراتيجي للمنطقة

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رائد القرفي - أبها
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أكد وفد وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن السياحة تعد الخيار الاستراتيجي لمنطقة عسير، مستعرضًا ما تم من جهود آخرها مبادرة "عسير.. وجهة سياحية على مدار العام"، مركزاً على أهمية دعم البنية التحتية السياحية، لاسيما ما يخص سهولة وصول السائح كالمطار وشبكة الطرق.

جاء ذلك خلال اجتماع الوفد بقيادات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ومجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير، لمناقشة المعوقات التي يواجها قطاع السياحة بالمنطقة.

ضم الوفد وكيل الوازرة للدعم المشترك عبدالعزيز بن راجح الراجح، ووكيل الوزارة للبرامج الخاصة غادة بنت عبدالرحمن السبيعي، وخبير النهج التشاركي وتنمية المناطق زياد بن محمد اليامي، والتقى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمين عام مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة، ومدير إدارة التطوير السياحي بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة المهندس سعد بن ثقفان، بحضور رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية بمجلس المنطقة الدكتور عبدالرحمن آل مفرح .

يذكر أن الوفد زار القصر التراثي بحي النصب بمدينة أبها والذي يمثل هوية المدينة التراثية، بحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية غانم المحمدي.

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