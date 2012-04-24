النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نصائح قاتلة

حينما انتشر مقطع فيديو للأستاذ ذيب العتيبي، يعبّر فيه بطريقة بسيطة وفي مكان بسيط عن انزعاجه من قتل الآخرين المتع اليومية التي نحاول صنعها من قبيل التعود، شاع وانتشر، واحتفى به الكثيرون ممن يحاول الآخرون قتل متعتهم من خلال النصيحة، وكذلك ممن يقتلون متع غيرهم، وكأن لا علاقة لهم بما تحدث عنه الفيديو!

اللافت هو شيوع مثل هذه العبارة وتداولها بشكل واسع حتى اليوم رغم مرور قرابة شهر على انتشار الفيديو. وهذا الشيوع لم يكن لولا وجود حاجة ملحة لمثل هذه العبارة بشكل يومي، كما أنها جاءت وكأنها بلسم لآلام كثيرة، وبدت كأنها سدت حاجة فعلية كانت موجودة لكن لم تُدرَك إلا بعد مناقشة صاحب الفيديو في حديثه عن بعض التفاصيل اليومية العادية، التي لفت الانتباه إلى كونها متعًا يحاول الآخرون قتلها.

مذ عُرفت عبارة "الشيطان يكمن في التفاصيل" لاقت رواجًا واسعًا، وأصبحت متداولة حتى يومنا هذا رغم أنها استنساخ لعبارة "الرب في التفاصيل"، ومدلولها يشير إلى أن التفاصيل هي الأهم من الصورة العامة، وأن التعمق في الأمور يجعلنا نستكشف أشياء جديدة، وهذا ما يحدث مع المتعة بالضبط!

ثمة تفاصيل كثيرة هي ما يخلق المتعة، وليس السلوك بشكل عام. فحينما نافح الرجل عن المتعة، ودعا إلى عدم قتلها بتعليقات أو نصائح تسهم في التقليل منها، جاء دفاعه البسيط وكأنه صحوة أو يقظة نحو التفاصيل التي كنا نستمتع بها ولا ندرك أن نصائح الآخرين تجاهها شكل من أشكال سلب متعتها! إذ تبيّن أن شرب الشاي بسكر مضاف متعة، لا تختلف عن السفر، لكن الفارق بينهما هو التعود.

بظني، إننا لسنا بحاجة إلى صحوة تجعلنا ننتبه لتصرفاتنا مع الآخرين، ومحاولات السيطرة على حيواتهم بداعي النصيحة أو الاهتمام بهم!

مها الجبر

الرئيسية/ المملكة

اعلان
نصائح قاتلة
سبق

حينما انتشر مقطع فيديو للأستاذ ذيب العتيبي، يعبّر فيه بطريقة بسيطة وفي مكان بسيط عن انزعاجه من قتل الآخرين المتع اليومية التي نحاول صنعها من قبيل التعود، شاع وانتشر، واحتفى به الكثيرون ممن يحاول الآخرون قتل متعتهم من خلال النصيحة، وكذلك ممن يقتلون متع غيرهم، وكأن لا علاقة لهم بما تحدث عنه الفيديو!

اللافت هو شيوع مثل هذه العبارة وتداولها بشكل واسع حتى اليوم رغم مرور قرابة شهر على انتشار الفيديو. وهذا الشيوع لم يكن لولا وجود حاجة ملحة لمثل هذه العبارة بشكل يومي، كما أنها جاءت وكأنها بلسم لآلام كثيرة، وبدت كأنها سدت حاجة فعلية كانت موجودة لكن لم تُدرَك إلا بعد مناقشة صاحب الفيديو في حديثه عن بعض التفاصيل اليومية العادية، التي لفت الانتباه إلى كونها متعًا يحاول الآخرون قتلها.

مذ عُرفت عبارة "الشيطان يكمن في التفاصيل" لاقت رواجًا واسعًا، وأصبحت متداولة حتى يومنا هذا رغم أنها استنساخ لعبارة "الرب في التفاصيل"، ومدلولها يشير إلى أن التفاصيل هي الأهم من الصورة العامة، وأن التعمق في الأمور يجعلنا نستكشف أشياء جديدة، وهذا ما يحدث مع المتعة بالضبط!

ثمة تفاصيل كثيرة هي ما يخلق المتعة، وليس السلوك بشكل عام. فحينما نافح الرجل عن المتعة، ودعا إلى عدم قتلها بتعليقات أو نصائح تسهم في التقليل منها، جاء دفاعه البسيط وكأنه صحوة أو يقظة نحو التفاصيل التي كنا نستمتع بها ولا ندرك أن نصائح الآخرين تجاهها شكل من أشكال سلب متعتها! إذ تبيّن أن شرب الشاي بسكر مضاف متعة، لا تختلف عن السفر، لكن الفارق بينهما هو التعود.

بظني، إننا لسنا بحاجة إلى صحوة تجعلنا ننتبه لتصرفاتنا مع الآخرين، ومحاولات السيطرة على حيواتهم بداعي النصيحة أو الاهتمام بهم!

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
12:08 AM
اخر تعديل
24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
02:47 AM

نصائح قاتلة

مها الجبر - الرياض
A A A
0
237

حينما انتشر مقطع فيديو للأستاذ ذيب العتيبي، يعبّر فيه بطريقة بسيطة وفي مكان بسيط عن انزعاجه من قتل الآخرين المتع اليومية التي نحاول صنعها من قبيل التعود، شاع وانتشر، واحتفى به الكثيرون ممن يحاول الآخرون قتل متعتهم من خلال النصيحة، وكذلك ممن يقتلون متع غيرهم، وكأن لا علاقة لهم بما تحدث عنه الفيديو!

اللافت هو شيوع مثل هذه العبارة وتداولها بشكل واسع حتى اليوم رغم مرور قرابة شهر على انتشار الفيديو. وهذا الشيوع لم يكن لولا وجود حاجة ملحة لمثل هذه العبارة بشكل يومي، كما أنها جاءت وكأنها بلسم لآلام كثيرة، وبدت كأنها سدت حاجة فعلية كانت موجودة لكن لم تُدرَك إلا بعد مناقشة صاحب الفيديو في حديثه عن بعض التفاصيل اليومية العادية، التي لفت الانتباه إلى كونها متعًا يحاول الآخرون قتلها.

مذ عُرفت عبارة "الشيطان يكمن في التفاصيل" لاقت رواجًا واسعًا، وأصبحت متداولة حتى يومنا هذا رغم أنها استنساخ لعبارة "الرب في التفاصيل"، ومدلولها يشير إلى أن التفاصيل هي الأهم من الصورة العامة، وأن التعمق في الأمور يجعلنا نستكشف أشياء جديدة، وهذا ما يحدث مع المتعة بالضبط!

ثمة تفاصيل كثيرة هي ما يخلق المتعة، وليس السلوك بشكل عام. فحينما نافح الرجل عن المتعة، ودعا إلى عدم قتلها بتعليقات أو نصائح تسهم في التقليل منها، جاء دفاعه البسيط وكأنه صحوة أو يقظة نحو التفاصيل التي كنا نستمتع بها ولا ندرك أن نصائح الآخرين تجاهها شكل من أشكال سلب متعتها! إذ تبيّن أن شرب الشاي بسكر مضاف متعة، لا تختلف عن السفر، لكن الفارق بينهما هو التعود.

بظني، إننا لسنا بحاجة إلى صحوة تجعلنا ننتبه لتصرفاتنا مع الآخرين، ومحاولات السيطرة على حيواتهم بداعي النصيحة أو الاهتمام بهم!

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,314
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,173
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,616
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,598

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي
نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

نهر الإحسان إلى بحر الإنسان

عبدالمحسن الحارثي
"جُحر" بمليون..!!

"جُحر" بمليون..!!

ساير المنيعي
أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

أداء فريضة الزكاة بموثوقية وأنت في منزلك

تركي فدعق
"الأمن الفكري"

"الأمن الفكري"

بثينة الصالح
تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة