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المغرب تسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 101743 بينهم 80732 متعافياً

سجلت المملكة المغربية خلال الـ24 ساعة الماضية 1927 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101743 حالة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 35 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1830 شخصاً، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 80732 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة
سبق

سجلت المملكة المغربية خلال الـ24 ساعة الماضية 1927 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101743 حالة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 35 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1830 شخصاً، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 80732 حالة.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
12:14 AM
اخر تعديل
21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
02:42 AM

المغرب تسجل 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة

ارتفع إجمالي الإصابات إلى 101743 بينهم 80732 متعافياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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سجلت المملكة المغربية خلال الـ24 ساعة الماضية 1927 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 101743 حالة.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 35 حالة وفاة بسبب الفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1830 شخصاً، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 80732 حالة.

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