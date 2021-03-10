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"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

من خلال مبادرة "حياكم" مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عن مبادرة "حياكم" وهي مبادرة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة تسمح للمستفيدين الذين حصلوا على الجرعتين من لقاح كورونا بمراجعة فرع الوزارة والمكاتب بالمحافظات بدون موعد على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من مرض كورونا.

وأكدت الوزارة، أن جميع المستفيدين يمكنهم الاستفادة من خدمة "ميعاد" عبر الدخول إلى الرابط: https://meaad.mewa.gov.sa/appointment/default.aspx، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، وإبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يسمح بالدخول إلى فرع الوزارة ما لم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً باستثناء المحصن الحاصل على اللقاح، والتأكد من ذلك عبر خدمة تطبيق توكلنا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن مبادرة "حياكم" تستهدف حث أفراد المجتمع والمستفيدين من خدمات الوزارة كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية حصولهم على لقاح كورونا وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفايروس.

الجدير بالذكر أن خدمة "ميعاد" تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة فرع الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بعد"، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد والتي ستسهم في رفع كفاءة العمل، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، في إطار تنظيم زيارة المستفيدين لفرع الوزارة.

تأتي هذه الإجراءات من منطلق الحرص على المصلحة العامة وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد
سبق

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عن مبادرة "حياكم" وهي مبادرة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة تسمح للمستفيدين الذين حصلوا على الجرعتين من لقاح كورونا بمراجعة فرع الوزارة والمكاتب بالمحافظات بدون موعد على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من مرض كورونا.

وأكدت الوزارة، أن جميع المستفيدين يمكنهم الاستفادة من خدمة "ميعاد" عبر الدخول إلى الرابط: https://meaad.mewa.gov.sa/appointment/default.aspx، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، وإبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يسمح بالدخول إلى فرع الوزارة ما لم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً باستثناء المحصن الحاصل على اللقاح، والتأكد من ذلك عبر خدمة تطبيق توكلنا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن مبادرة "حياكم" تستهدف حث أفراد المجتمع والمستفيدين من خدمات الوزارة كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية حصولهم على لقاح كورونا وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفايروس.

الجدير بالذكر أن خدمة "ميعاد" تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة فرع الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بعد"، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد والتي ستسهم في رفع كفاءة العمل، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، في إطار تنظيم زيارة المستفيدين لفرع الوزارة.

تأتي هذه الإجراءات من منطلق الحرص على المصلحة العامة وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:49 PM
اخر تعديل
10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
10:32 PM

"بيئة مكة" تسمح للمحصن من فيروس كورونا بجرعتين الدخول لمرافقها بدون موعد

من خلال مبادرة "حياكم" مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، عن مبادرة "حياكم" وهي مبادرة لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرّمة تسمح للمستفيدين الذين حصلوا على الجرعتين من لقاح كورونا بمراجعة فرع الوزارة والمكاتب بالمحافظات بدون موعد على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من مرض كورونا.

وأكدت الوزارة، أن جميع المستفيدين يمكنهم الاستفادة من خدمة "ميعاد" عبر الدخول إلى الرابط: https://meaad.mewa.gov.sa/appointment/default.aspx، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، وإبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابة الدخول، حيث لن يسمح بالدخول إلى فرع الوزارة ما لم يحمل المستفيد موعداً مؤكداً باستثناء المحصن الحاصل على اللقاح، والتأكد من ذلك عبر خدمة تطبيق توكلنا.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن مبادرة "حياكم" تستهدف حث أفراد المجتمع والمستفيدين من خدمات الوزارة كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية حصولهم على لقاح كورونا وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وسعياً للحد من انتشار هذا الفايروس.

الجدير بالذكر أن خدمة "ميعاد" تتيح للمراجعين طلب حجز موعد لزيارة فرع الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل "عن بعد"، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد والتي ستسهم في رفع كفاءة العمل، بالإضافة إلى أنها تهدف إلى حماية جميع المراجعين، والحفاظ على سلامتهم ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، في إطار تنظيم زيارة المستفيدين لفرع الوزارة.

تأتي هذه الإجراءات من منطلق الحرص على المصلحة العامة وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID)، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

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