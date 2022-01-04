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"تجمع مكة الصحي" يخصص 15 عيادة "تطمن" للكشف عن فيروس كورونا

أهاب بمن لديه ارتفاع بالحرارة وضيق بالتنفس وإسهال وفقدان حاستي الشم والتذوق.. التوجه إليها

‏ أعلن التجمع الصحي بمكة المكرمة عن زيادة أعداد عيادات "تطمن" بمكة المكرمة إلى 15 عيادة.

وأهاب التجمع الصحي بمن لديه أعراض كورونا وهي؛ ارتفاع درجة الحرارة، ضيق في التنفس، واحتقان الحلق، سعال، وإسهال، وفقدان حاستي الشم والتذوق، التوجه إلى تلك العيادات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وكانت العاصمة المقدسة سجلت اليوم 378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 2585 حالة سجلتها مناطق ومحافظات المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، فيما بلغت الحالات النشطة في مكة المكرمة التي لا تزال تحمل الفيروس 1800 حالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تجمع مكة الصحي" يخصص 15 عيادة "تطمن" للكشف عن فيروس كورونا
سبق

‏ أعلن التجمع الصحي بمكة المكرمة عن زيادة أعداد عيادات "تطمن" بمكة المكرمة إلى 15 عيادة.

وأهاب التجمع الصحي بمن لديه أعراض كورونا وهي؛ ارتفاع درجة الحرارة، ضيق في التنفس، واحتقان الحلق، سعال، وإسهال، وفقدان حاستي الشم والتذوق، التوجه إلى تلك العيادات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وكانت العاصمة المقدسة سجلت اليوم 378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 2585 حالة سجلتها مناطق ومحافظات المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، فيما بلغت الحالات النشطة في مكة المكرمة التي لا تزال تحمل الفيروس 1800 حالة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
11:32 PM

"تجمع مكة الصحي" يخصص 15 عيادة "تطمن" للكشف عن فيروس كورونا

أهاب بمن لديه ارتفاع بالحرارة وضيق بالتنفس وإسهال وفقدان حاستي الشم والتذوق.. التوجه إليها

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
954

‏ أعلن التجمع الصحي بمكة المكرمة عن زيادة أعداد عيادات "تطمن" بمكة المكرمة إلى 15 عيادة.

وأهاب التجمع الصحي بمن لديه أعراض كورونا وهي؛ ارتفاع درجة الحرارة، ضيق في التنفس، واحتقان الحلق، سعال، وإسهال، وفقدان حاستي الشم والتذوق، التوجه إلى تلك العيادات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وكانت العاصمة المقدسة سجلت اليوم 378 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من إجمالي 2585 حالة سجلتها مناطق ومحافظات المملكة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة، فيما بلغت الحالات النشطة في مكة المكرمة التي لا تزال تحمل الفيروس 1800 حالة.

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