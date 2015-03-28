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"التعاون الإسلامي" تؤكّد دعمها ومساندتها لمصر في تجاوز أزمة السفينة الجانحة

أشادت الأمانة بالجهود التي تبذلها للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع الحادثة

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها بالإجراءات التي تتخذها مصر وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس.

وأكدت المنظمة وقوفها ومساندتها للسلطات المصرية في الجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الجانحة وتجاوز هذه الأزمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تؤكّد دعمها ومساندتها لمصر في تجاوز أزمة السفينة الجانحة
سبق

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها بالإجراءات التي تتخذها مصر وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس.

وأكدت المنظمة وقوفها ومساندتها للسلطات المصرية في الجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الجانحة وتجاوز هذه الأزمة.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
12:10 PM

"التعاون الإسلامي" تؤكّد دعمها ومساندتها لمصر في تجاوز أزمة السفينة الجانحة

أشادت الأمانة بالجهود التي تبذلها للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع الحادثة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها بالإجراءات التي تتخذها مصر وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس.

وأكدت المنظمة وقوفها ومساندتها للسلطات المصرية في الجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الجانحة وتجاوز هذه الأزمة.

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