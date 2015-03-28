وأكدت المنظمة وقوفها ومساندتها للسلطات المصرية في الجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الجانحة وتجاوز هذه الأزمة.

وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها بالإجراءات التي تتخذها مصر وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس.

أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس.

"التعاون الإسلامي" تؤكّد دعمها ومساندتها لمصر في تجاوز أزمة السفينة الجانحة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-28 أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس. وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها بالإجراءات التي تتخذها مصر وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس. وأكدت المنظمة وقوفها ومساندتها للسلطات المصرية في الجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الجانحة وتجاوز هذه الأزمة.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442 12:10 PM

"التعاون الإسلامي" تؤكّد دعمها ومساندتها لمصر في تجاوز أزمة السفينة الجانحة أشادت الأمانة بالجهود التي تبذلها للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع الحادثة





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أشادت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، للتعامل بكفاءة وقدرة عالية مع حادثة السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأعربت الأمانة العامة عن ثقتها بالإجراءات التي تتخذها مصر وحرصها على إعادة حركة الملاحة في قناة السويس.

وأكدت المنظمة وقوفها ومساندتها للسلطات المصرية في الجهود المبذولة لإنقاذ السفينة الجانحة وتجاوز هذه الأزمة.