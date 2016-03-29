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الأخضر يواجه فلسطين.. وعينه على صدارة المجموعة

في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 وآسيا 2023

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخطف صدارة المجموعة الآسيوية الرابعة عندما يستقبل نظيره الفلسطيني,غداً الثلاثاء, على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
ويحتل الأخضر وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط جمعها من 4 مباريات، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
ويأمل الأخضر السعودي الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والانفراد بصدارة مجموعته التي يستضيف بقية مبارياتها بنظام التجمع في الرياض خلال شهر يونيو المقبل.
وخاض المنتخب السعودي مباراة ودية يوم الخميس الماضي، أمام الكويت وانتصر فيها بهدف دون رد سجله مدافعه عبدالإله العمري، رغم احتفاظ المدرب الفرنسي إيرفي رينارد ببعض الأسماء الأساسية ومنح الفرصة كاملة لبعض الأسماء البديلة للوقوف على مستواها، لكنه في مباراة الغد سيدخل بالتشكيلة الأساسية بحثاً عن النقاط الثلاث.

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يواجه فلسطين.. وعينه على صدارة المجموعة
سبق

يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخطف صدارة المجموعة الآسيوية الرابعة عندما يستقبل نظيره الفلسطيني,غداً الثلاثاء, على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
ويحتل الأخضر وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط جمعها من 4 مباريات، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
ويأمل الأخضر السعودي الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والانفراد بصدارة مجموعته التي يستضيف بقية مبارياتها بنظام التجمع في الرياض خلال شهر يونيو المقبل.
وخاض المنتخب السعودي مباراة ودية يوم الخميس الماضي، أمام الكويت وانتصر فيها بهدف دون رد سجله مدافعه عبدالإله العمري، رغم احتفاظ المدرب الفرنسي إيرفي رينارد ببعض الأسماء الأساسية ومنح الفرصة كاملة لبعض الأسماء البديلة للوقوف على مستواها، لكنه في مباراة الغد سيدخل بالتشكيلة الأساسية بحثاً عن النقاط الثلاث.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:09 PM

الأخضر يواجه فلسطين.. وعينه على صدارة المجموعة

في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 وآسيا 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لخطف صدارة المجموعة الآسيوية الرابعة عندما يستقبل نظيره الفلسطيني,غداً الثلاثاء, على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض "مرسول بارك" ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
ويحتل الأخضر وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط جمعها من 4 مباريات، بينما يحتل المنتخب الفلسطيني المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
ويأمل الأخضر السعودي الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والانفراد بصدارة مجموعته التي يستضيف بقية مبارياتها بنظام التجمع في الرياض خلال شهر يونيو المقبل.
وخاض المنتخب السعودي مباراة ودية يوم الخميس الماضي، أمام الكويت وانتصر فيها بهدف دون رد سجله مدافعه عبدالإله العمري، رغم احتفاظ المدرب الفرنسي إيرفي رينارد ببعض الأسماء الأساسية ومنح الفرصة كاملة لبعض الأسماء البديلة للوقوف على مستواها، لكنه في مباراة الغد سيدخل بالتشكيلة الأساسية بحثاً عن النقاط الثلاث.

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