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325 مستفيدًا من برنامج مكافحة التدخين بـ"صحة بيشة"

8 عيادات موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية

أسهمت الفِرق الطبية المتخصصة التي تعمل بالمراكز المساعدة للإقلاع عن التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بصحة بيشة في مساعدة 325 مستفيدًا على الإقلاع عن التدخين خلال الفترة من 31 مايو 2020م إلى 31 مايو 2021م.

وأبانت "صحة بيشة" أنه توجد ثماني عيادات موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية، ساهمت بشكل فعال في التعريف بأضرار التدخين، وطرق الوقاية منه، والمساعدة في الإقلاع عنه.

كما نفّذت "صحة بيشة" عددًا من الجولات التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، شملت 3714 جولة على المنشآت الخاصة، و544 جولة لضبط منافذ البيع، و18 فعالية توعوية، و15 دورة تدريبية، و46 جولة على المنشآت الحكومية.

الجدير بالذكر أن برنامج مكافحة التدخين يعمل على تطبيق نظام مكافحة التبغ بجميع صوره، وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، وتم تفعيل العيادات لتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية، إضافة إلى الخدمات التوعوية.

بيشة صحة بيشة وزارة الصحة محافظة بيشة مكافحة التدخين

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325 مستفيدًا من برنامج مكافحة التدخين بـ"صحة بيشة"
سبق

أسهمت الفِرق الطبية المتخصصة التي تعمل بالمراكز المساعدة للإقلاع عن التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بصحة بيشة في مساعدة 325 مستفيدًا على الإقلاع عن التدخين خلال الفترة من 31 مايو 2020م إلى 31 مايو 2021م.

وأبانت "صحة بيشة" أنه توجد ثماني عيادات موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية، ساهمت بشكل فعال في التعريف بأضرار التدخين، وطرق الوقاية منه، والمساعدة في الإقلاع عنه.

كما نفّذت "صحة بيشة" عددًا من الجولات التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، شملت 3714 جولة على المنشآت الخاصة، و544 جولة لضبط منافذ البيع، و18 فعالية توعوية، و15 دورة تدريبية، و46 جولة على المنشآت الحكومية.

الجدير بالذكر أن برنامج مكافحة التدخين يعمل على تطبيق نظام مكافحة التبغ بجميع صوره، وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، وتم تفعيل العيادات لتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية، إضافة إلى الخدمات التوعوية.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:01 AM

325 مستفيدًا من برنامج مكافحة التدخين بـ"صحة بيشة"

8 عيادات موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أسهمت الفِرق الطبية المتخصصة التي تعمل بالمراكز المساعدة للإقلاع عن التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بصحة بيشة في مساعدة 325 مستفيدًا على الإقلاع عن التدخين خلال الفترة من 31 مايو 2020م إلى 31 مايو 2021م.

وأبانت "صحة بيشة" أنه توجد ثماني عيادات موزعة على المستشفيات والمراكز الصحية، ساهمت بشكل فعال في التعريف بأضرار التدخين، وطرق الوقاية منه، والمساعدة في الإقلاع عنه.

كما نفّذت "صحة بيشة" عددًا من الجولات التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، شملت 3714 جولة على المنشآت الخاصة، و544 جولة لضبط منافذ البيع، و18 فعالية توعوية، و15 دورة تدريبية، و46 جولة على المنشآت الحكومية.

الجدير بالذكر أن برنامج مكافحة التدخين يعمل على تطبيق نظام مكافحة التبغ بجميع صوره، وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، وتم تفعيل العيادات لتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية، إضافة إلى الخدمات التوعوية.

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