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ضم مكتبة "الأمير نايف" للمكتبات الخاصة بـ"دارة الملك عبدالعزيز"

كإضافة مهمة بمبادرة من أبنائه الورثة وتضم أكثر من 25 ألف عنوان

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز ضمّ المكتبة الخاصة بالأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- التي تضم أكثر من (٢٥٠٠٠) عنوان، إلى المكتبات الخاصة بها.

وأضافت الدارة، عبر حسابها بتويتر، أن مكتبة الأمير نايف تمّ ضمّها إلى مكتباتها الخاصة بمبادرة من أبنائه الورثة، مثمّنة ثقتهم ومرحبة بهذه الإضافة المهمة التي تضم أكثر من (٢٥٠٠٠) عنوان.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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ضم مكتبة "الأمير نايف" للمكتبات الخاصة بـ"دارة الملك عبدالعزيز"
سبق

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز ضمّ المكتبة الخاصة بالأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- التي تضم أكثر من (٢٥٠٠٠) عنوان، إلى المكتبات الخاصة بها.

وأضافت الدارة، عبر حسابها بتويتر، أن مكتبة الأمير نايف تمّ ضمّها إلى مكتباتها الخاصة بمبادرة من أبنائه الورثة، مثمّنة ثقتهم ومرحبة بهذه الإضافة المهمة التي تضم أكثر من (٢٥٠٠٠) عنوان.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
10:46 AM

ضم مكتبة "الأمير نايف" للمكتبات الخاصة بـ"دارة الملك عبدالعزيز"

كإضافة مهمة بمبادرة من أبنائه الورثة وتضم أكثر من 25 ألف عنوان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت دارة الملك عبدالعزيز ضمّ المكتبة الخاصة بالأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- التي تضم أكثر من (٢٥٠٠٠) عنوان، إلى المكتبات الخاصة بها.

وأضافت الدارة، عبر حسابها بتويتر، أن مكتبة الأمير نايف تمّ ضمّها إلى مكتباتها الخاصة بمبادرة من أبنائه الورثة، مثمّنة ثقتهم ومرحبة بهذه الإضافة المهمة التي تضم أكثر من (٢٥٠٠٠) عنوان.

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