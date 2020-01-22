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"أسمنت ينبع" عن "إشاعة نقل المصنع": لم يردنا أي طلب من الجهات الحكومية

قالت: لا يوجد ضمن استراتيجياتها أي نية لنقله من موقعه الحالي

أكدت شركة أسمنت ينبع عدم صحة ما تم تداوله من إشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول نقل مصنع الشركة الكائن برأس بريدي شمال محافظة ينبع إلى مكان آخر.

وقالت الشركة في بيان لها: "حرصًا من شركة أسمنت ينبع على إيصال الأخبار الصحيحة بكل شفافية مطلقة إلى مساهميها وأصحاب المصلحة، فإن الشركة تؤكد عدم صحة هذا الأمر، وأنه لم يردها أي طلب من الجهات الحكومية بهذا الخصوص، ولا يوجد ضمن استراتيجياتها أي نية لنقل المصنع من موقعه الحالي".

وأشارت إلى أن مصنع أسمنت ينبع يُعد أكبر مصنع أسمنت بالمنطقة الغربية بطاقة إنتاجية أكثر من سبعة ملايين طن سنويًّا من الكلنكر، ويشغِّل موقعًا حيويًّا على ساحل البحر الأحمر هو الأقرب للمشاريع المستقبلية، وعلى بُعد 70 كم شمال ميناء ينبع، ويُعد أحد المقومات الرئيسية لنجاح الشركة على المستويَيْن المحلي والإقليمي.

ودعت الشركة السادة المساهمين وأصحاب المصلحة إلى عدم الاعتماد على أي أخبار من مصادر غير رسمية، واستقاء معلومات الشركة من المصادر المعتمدة لديها، سواء ما تقوم بنشره عبر الصحف، أو موقع السوق المالية تداول، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها www.yanbucement.com.

ينبع شركة أسمنت ينبع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أسمنت ينبع" عن "إشاعة نقل المصنع": لم يردنا أي طلب من الجهات الحكومية
سبق

أكدت شركة أسمنت ينبع عدم صحة ما تم تداوله من إشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول نقل مصنع الشركة الكائن برأس بريدي شمال محافظة ينبع إلى مكان آخر.

وقالت الشركة في بيان لها: "حرصًا من شركة أسمنت ينبع على إيصال الأخبار الصحيحة بكل شفافية مطلقة إلى مساهميها وأصحاب المصلحة، فإن الشركة تؤكد عدم صحة هذا الأمر، وأنه لم يردها أي طلب من الجهات الحكومية بهذا الخصوص، ولا يوجد ضمن استراتيجياتها أي نية لنقل المصنع من موقعه الحالي".

وأشارت إلى أن مصنع أسمنت ينبع يُعد أكبر مصنع أسمنت بالمنطقة الغربية بطاقة إنتاجية أكثر من سبعة ملايين طن سنويًّا من الكلنكر، ويشغِّل موقعًا حيويًّا على ساحل البحر الأحمر هو الأقرب للمشاريع المستقبلية، وعلى بُعد 70 كم شمال ميناء ينبع، ويُعد أحد المقومات الرئيسية لنجاح الشركة على المستويَيْن المحلي والإقليمي.

ودعت الشركة السادة المساهمين وأصحاب المصلحة إلى عدم الاعتماد على أي أخبار من مصادر غير رسمية، واستقاء معلومات الشركة من المصادر المعتمدة لديها، سواء ما تقوم بنشره عبر الصحف، أو موقع السوق المالية تداول، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها www.yanbucement.com.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
09:50 PM

"أسمنت ينبع" عن "إشاعة نقل المصنع": لم يردنا أي طلب من الجهات الحكومية

قالت: لا يوجد ضمن استراتيجياتها أي نية لنقله من موقعه الحالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكدت شركة أسمنت ينبع عدم صحة ما تم تداوله من إشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول نقل مصنع الشركة الكائن برأس بريدي شمال محافظة ينبع إلى مكان آخر.

وقالت الشركة في بيان لها: "حرصًا من شركة أسمنت ينبع على إيصال الأخبار الصحيحة بكل شفافية مطلقة إلى مساهميها وأصحاب المصلحة، فإن الشركة تؤكد عدم صحة هذا الأمر، وأنه لم يردها أي طلب من الجهات الحكومية بهذا الخصوص، ولا يوجد ضمن استراتيجياتها أي نية لنقل المصنع من موقعه الحالي".

وأشارت إلى أن مصنع أسمنت ينبع يُعد أكبر مصنع أسمنت بالمنطقة الغربية بطاقة إنتاجية أكثر من سبعة ملايين طن سنويًّا من الكلنكر، ويشغِّل موقعًا حيويًّا على ساحل البحر الأحمر هو الأقرب للمشاريع المستقبلية، وعلى بُعد 70 كم شمال ميناء ينبع، ويُعد أحد المقومات الرئيسية لنجاح الشركة على المستويَيْن المحلي والإقليمي.

ودعت الشركة السادة المساهمين وأصحاب المصلحة إلى عدم الاعتماد على أي أخبار من مصادر غير رسمية، واستقاء معلومات الشركة من المصادر المعتمدة لديها، سواء ما تقوم بنشره عبر الصحف، أو موقع السوق المالية تداول، أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها www.yanbucement.com.

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