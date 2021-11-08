النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التدريب التقني" بالرياض يفتح أبواب القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس

تشمل مسارين صباحي ومسائي.. ويتم طبقاً لاجتياز الدبلوم للكليات التقنية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، الأحد، فتح بوابة القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس .

وتفصيلاً، أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه المرحلة تشمل مسارين الأول صباحي والآخر مسار مسائي، ويتم القبول فيها طبقاً لاجتياز المتدرب والمتدربة مرحلة الدبلوم للكليات التقنية، مبيناً أن المؤسسة تتيح لمتدربيها استكمال تدريبهم في جميع المراحل للوصول إلى هذه الدرجة.

وأشار إلى أن هذه البرامج متوفرة في كل من الرياض والخرج حالياً لجميع التخصصات، وما يزال التوسع مستمراً في هذه البرامج؛ ليشمل جميع محافظات منطقة الرياض لتهيئة أعلى مستويات التدريب في كل محافظة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التدريب التقني" بالرياض يفتح أبواب القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، الأحد، فتح بوابة القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس .

وتفصيلاً، أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه المرحلة تشمل مسارين الأول صباحي والآخر مسار مسائي، ويتم القبول فيها طبقاً لاجتياز المتدرب والمتدربة مرحلة الدبلوم للكليات التقنية، مبيناً أن المؤسسة تتيح لمتدربيها استكمال تدريبهم في جميع المراحل للوصول إلى هذه الدرجة.

وأشار إلى أن هذه البرامج متوفرة في كل من الرياض والخرج حالياً لجميع التخصصات، وما يزال التوسع مستمراً في هذه البرامج؛ ليشمل جميع محافظات منطقة الرياض لتهيئة أعلى مستويات التدريب في كل محافظة .

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
12:07 AM

"التدريب التقني" بالرياض يفتح أبواب القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس

تشمل مسارين صباحي ومسائي.. ويتم طبقاً لاجتياز الدبلوم للكليات التقنية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
271

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، الأحد، فتح بوابة القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس .

وتفصيلاً، أوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل أن هذه المرحلة تشمل مسارين الأول صباحي والآخر مسار مسائي، ويتم القبول فيها طبقاً لاجتياز المتدرب والمتدربة مرحلة الدبلوم للكليات التقنية، مبيناً أن المؤسسة تتيح لمتدربيها استكمال تدريبهم في جميع المراحل للوصول إلى هذه الدرجة.

وأشار إلى أن هذه البرامج متوفرة في كل من الرياض والخرج حالياً لجميع التخصصات، وما يزال التوسع مستمراً في هذه البرامج؛ ليشمل جميع محافظات منطقة الرياض لتهيئة أعلى مستويات التدريب في كل محافظة .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,173
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,015
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,105
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,177

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة