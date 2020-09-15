أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة صرف أكثر من ٥٦ مليون ريال في دورة الدعم الثامنة للقطاع، وذلك ضمن برنامج الإعانات الزراعية الذي تتبناه الوزارة لدعم هذا القطاع الحيوي. وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما قدمته للقطاع حتى الآن منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من ٤٣٠ مليون ريال، وذلك ضمن مساعي القيادة الرشيدة للحفاظ على الأمن الغذائي المحلي، والذي يشكل قطاع الدواجن أحد روافده المهمة والمؤثرة. وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للقطاع يشمل منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، وصيصان اللاحم، والأمهات، وصوص البياض، مؤكدة أنه يتم تحديث قوائم معلومات حول المستفيدين بشكل شهري، وذلك منذ إطلاق برامج الدعم من خلال المستفيدين أنفسهم، برفع بياناتهم عبر منصة زراعي، ليتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة شهريًا. إلى هذا، أكدت الوزارة أن برامج الدعم لقطاع الدواجن يتم توجيهه بشكل مباشر لمستحقيه، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذا الدعم إلى تطوير صناعة تربية الدواجن، وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة للمساعدة في تعزيز غزارة الإنتاج وجودته. يذكر أن برنامج الدعم المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي يأتي من ضمنها برنامج الإعانات الزراعية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة بدعم المنتج المحلي حتى يتمكن من تلبية الطلب المتزايد عليه، ليتوافق مع تطلعات القيادة وأهداف رؤية المملكة 2030.

"البيئة" تدعم قطاع الدواجن بأكثر من ٥٦ مليون ريال في دورة الدعم الثامنة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-15 أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة صرف أكثر من ٥٦ مليون ريال في دورة الدعم الثامنة للقطاع، وذلك ضمن برنامج الإعانات الزراعية الذي تتبناه الوزارة لدعم هذا القطاع الحيوي.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما قدمته للقطاع حتى الآن منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من ٤٣٠ مليون ريال، وذلك ضمن مساعي القيادة الرشيدة للحفاظ على الأمن الغذائي المحلي، والذي يشكل قطاع الدواجن أحد روافده المهمة والمؤثرة.



وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للقطاع يشمل منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، وصيصان اللاحم، والأمهات، وصوص البياض، مؤكدة أنه يتم تحديث قوائم معلومات حول المستفيدين بشكل شهري، وذلك منذ إطلاق برامج الدعم من خلال المستفيدين أنفسهم، برفع بياناتهم عبر منصة زراعي، ليتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة شهريًا.



إلى هذا، أكدت الوزارة أن برامج الدعم لقطاع الدواجن يتم توجيهه بشكل مباشر لمستحقيه، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذا الدعم إلى تطوير صناعة تربية الدواجن، وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة للمساعدة في تعزيز غزارة الإنتاج وجودته.



يذكر أن برنامج الدعم المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي يأتي من ضمنها برنامج الإعانات الزراعية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة بدعم المنتج المحلي حتى يتمكن من تلبية الطلب المتزايد عليه، ليتوافق مع تطلعات القيادة وأهداف رؤية المملكة 2030.

15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 04:54 PM

"البيئة" تدعم قطاع الدواجن بأكثر من ٥٦ مليون ريال في دورة الدعم الثامنة إجمالي ما قدمته للقطاع حتى الآن منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من ٤٣٠ مليون ريال





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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة صرف أكثر من ٥٦ مليون ريال في دورة الدعم الثامنة للقطاع، وذلك ضمن برنامج الإعانات الزراعية الذي تتبناه الوزارة لدعم هذا القطاع الحيوي.



وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما قدمته للقطاع حتى الآن منذ بدء البرنامج بلغ أكثر من ٤٣٠ مليون ريال، وذلك ضمن مساعي القيادة الرشيدة للحفاظ على الأمن الغذائي المحلي، والذي يشكل قطاع الدواجن أحد روافده المهمة والمؤثرة.



وأضافت الوزارة أن الدعم الموجه للقطاع يشمل منتجات الدجاج اللاحم، وبيض المائدة، وصيصان اللاحم، والأمهات، وصوص البياض، مؤكدة أنه يتم تحديث قوائم معلومات حول المستفيدين بشكل شهري، وذلك منذ إطلاق برامج الدعم من خلال المستفيدين أنفسهم، برفع بياناتهم عبر منصة زراعي، ليتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة شهريًا.



إلى هذا، أكدت الوزارة أن برامج الدعم لقطاع الدواجن يتم توجيهه بشكل مباشر لمستحقيه، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذا الدعم إلى تطوير صناعة تربية الدواجن، وتحفيز مربيها للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة للمساعدة في تعزيز غزارة الإنتاج وجودته.



يذكر أن برنامج الدعم المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي يأتي من ضمنها برنامج الإعانات الزراعية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة بدعم المنتج المحلي حتى يتمكن من تلبية الطلب المتزايد عليه، ليتوافق مع تطلعات القيادة وأهداف رؤية المملكة 2030.