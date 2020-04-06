أمير الباحة: المملكة أصبحت مضرب مثل في شفافيتها وتقديم الخدمات كافة للمواطن والمقيم

شكر القيادة على ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع انتشار "كورونا"

رفع أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -, على ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة.

وقال أمير منطقة الباحة خلال اطلاعه اليوم على الاحترازات والتدابير والمبادرات التي نفذتها الجهات الحكومية بالمنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا: إن المملكة أصبحت مضرب مثل في شفافيتها وتقديم الخدمات كافة للمواطن والمقيم, فالمملكة اليوم كسبت شيئًا تتمنى كل دول العالم أن تكسبه وهو ثقة المواطن, فثقة المواطن -ولله الحمد- في أعلى مستوياتها بسبب أداء الدولة فمن واجبنا أن نشكر قيادتنا نيابة عن أهالي ومقيمي منطقة الباحة.

وأشاد أمير الباحة بأعمال الفرق الميدانية من الجهات الحكومية بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرًا سموه إلى أن منطقة الباحة تشهد العديد من المبادرات الكبيرة على مدار الساعة وسط استنفار جميع القطاعات لتقديم كل المساعدات لأهالي الباحة الذين تضرروا من هذه الجائحة.

وحث أمير الباحة سكان منطقة الباحة على الالتزام بالأمور الاحترازية التي وجهت بها وزارة الصحة, مشددًا على أهمية البقاء في المنزل والالتزام سواء في وقت الحظر أو غيره وعدم الخروج إلا للضرورة والبعد عن الازدحام وأماكن التجمعات وبما يساعد في انحسار هذا الوباء, مضيفًا أن هذه الجائحة في انحسار -بحول الله وقوته- ثم بالجهود المباركة التي تبذلها الدولة، ومؤكدًا أن كل ما يقدم من خدمات هو من أجل الوطن وهو واجب على كل مسؤول.

كما اطلع الأمير حسام بن سعود على معرض الجهات الحكومية الذي أُقيم بدور النخلة بمدينة الباحة والتي تبرز من خلالها الجهود التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية من تدابير واحترازات للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودشن الأمير حسام بن سعود منصة مركز الحسام لطلبات المساعدة من المتضررين من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وتم تصميمها بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية معين، كما استمع إلى مبادرات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة المواطنين والمستفيدين.

ثم استمع إلى شرح من أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط عن الجهود التي نفذتها الأمانة والبلديات التابعة لها حيث أزالت (8453) مترًا مربعًا من الأنقاض والمخلفات, ونفذت (5251) جولة رقابية وتفتيشية على المركز والمحال التجارية والمطاعم والأسواق, بالإضافة إلى تعقيم وتطهير (16376) شارعًا ورصيفًا ومضمارًا, و(9582) من الآليات والمعدات والحاويات التي غسلت وطهرت (12262) موقعًا بـ (2632) عامل نظافة.

عقب ذلك استمع أمير منطقة الباحة إلى شرح من المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج عن جهود وأعمال صحة الباحة التي حرصت على رفع مستوى الجاهزية والتأهب لتنفيذ خطط الطوارئ اللازمة للتعامل مع جميع مستويات التفشي عند الحاجة لها, بالإضافة إلى اعتماد الخطط التنفيذية بإدارة الطوارئ والأزمات لمباشرة الحالات والتعامل معها وفقًا للسياسات المعتمدة.

وبيّن "المجماج" أنه تم رفع مستوى الجاهزية لاستقبال الحالات الإيجابية بمستشفى الملك فهد الذي خصص من قِبل الوزارة ضمن الـ (25) مستشفى لاستقبال حالات فيروس كورونا المستجد, وذلك بخفض مستوى الإشغال السريري مما يقارب (75 % إلى 30 %), بالإضافة إلى زيادة أسرة العناية المركزة من (11) سريرًا إلى (27) سريرًا.

وتم تخصيص ما يزيد على (250) موظفًا يشمل الكادر الطبي والفني والخدمات المساندة للتعامل مع الحالات وعزلهم عن مخالطة باقي فريق العمل مع تكثيف التدريب على تطبيق سياسات مكافحة العدوى، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مسار مخصص للفرق الطبية, ومسار محدد للحالات الإيجابية لا يتم استخدامه إلا للحالات الإيجابية أو المشتبهة فقط ، وتحديد إسكان خاصة للعاملين من جميع الفئات ومنع المخالطة مع بقية العاملين, بالإضافة إلى تجهيز إسكان مستشفى الأمير مشاري ليكون حجرًا صحيًا مكونًا ما يزيد على (70) وحدة سكنية مؤثثة يقدم فيها جميع الخدمات الفندقية والطبية.

وأكد مدير شرطة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي خلال اطلاع سموه على جهود منسوبي الأمن بالمنطقة أنه تم تطبيق الاحترازات كافة التي تشمل شرطة المنطقة الأجهزة الأمنية كافة المرتبطة بها بكل جدارة وفق ما يرد من تعليمات من القيادة, مشيرًا إلى وجود 7 نقاط ضبط أمني لمنع التنقل من وإلى منطقة الباحة, وسط التزام ووعي من المواطن والمقيم بالمنطقة في تنفيذ الاحترازات كافة التي اتخذتها الدولة.

وفي ختام جولته دشن أمير منطقة الباحة مبادرة مجلس شباب منطقة الباحة "سلة الخير" التي تهدف إلى تعزيز روح الترابط والتكافل المجتمعي، ومد يد العون للأسر المحتاجة ضمن الشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية.