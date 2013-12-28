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المطية "شودة" الأسرع في الفترة الصباحية لسباقات الهجن

خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

حققت المطية "شودة"، لمالكها عامر بن علي المري، اليوم، الاثنين، أسرع توقيت في الفترة الصباحية؛ لتحتل المركز الأول في الشوط الـ23، لسباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تُختتم في 31 ديسمبر الجاري.

وحصلت "شودة"، على التوقيت الأسرع، ضمن 24 شوطًا، خُصِّصت لـ"لقايا بكار وقعدان"، وأقيمت صباح اليوم، بتوقيت 7.55.542 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط الصباحية مثيرة، وفاز فيها: سالم مسلم العامري، علي سعيد المري، علي محمد المري، عبدالله علي الفهيدة، علي زنيفر المري، عوضه عبدالله المري، جابر دغيم الهاجري، زيد سالم المري، علي راشد المري، نهيان سعيد العامري، علي راشد المري، مانع دواس آل عامر، حمد محمد الدرعي، صالح بنيه البلي، على راشد المري، سعد عبيد الدوسري، عبدالله طالب المري، صالح سالم المري، عون جابر الهاجري، حمد راشد المري، منصور محمد الهاجري، عامر علي المري (صاحب التوقيت الأسرع)، عبدالله سعد المري.

إلى ذلك، تتواصل، غدًا الثلاثاء، سباقات الهجن، بإقامة 26 شوطًا مخصَّصة لـ"جذاع" على مسافة 6 كلم، ستكون منها 16 شوطًا "عام" في الفترة الصباحية، وعشرة أشواط "مفتوح" في الفترة المسائية.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المطية "شودة" الأسرع في الفترة الصباحية لسباقات الهجن
سبق

حققت المطية "شودة"، لمالكها عامر بن علي المري، اليوم، الاثنين، أسرع توقيت في الفترة الصباحية؛ لتحتل المركز الأول في الشوط الـ23، لسباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تُختتم في 31 ديسمبر الجاري.

وحصلت "شودة"، على التوقيت الأسرع، ضمن 24 شوطًا، خُصِّصت لـ"لقايا بكار وقعدان"، وأقيمت صباح اليوم، بتوقيت 7.55.542 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط الصباحية مثيرة، وفاز فيها: سالم مسلم العامري، علي سعيد المري، علي محمد المري، عبدالله علي الفهيدة، علي زنيفر المري، عوضه عبدالله المري، جابر دغيم الهاجري، زيد سالم المري، علي راشد المري، نهيان سعيد العامري، علي راشد المري، مانع دواس آل عامر، حمد محمد الدرعي، صالح بنيه البلي، على راشد المري، سعد عبيد الدوسري، عبدالله طالب المري، صالح سالم المري، عون جابر الهاجري، حمد راشد المري، منصور محمد الهاجري، عامر علي المري (صاحب التوقيت الأسرع)، عبدالله سعد المري.

إلى ذلك، تتواصل، غدًا الثلاثاء، سباقات الهجن، بإقامة 26 شوطًا مخصَّصة لـ"جذاع" على مسافة 6 كلم، ستكون منها 16 شوطًا "عام" في الفترة الصباحية، وعشرة أشواط "مفتوح" في الفترة المسائية.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
05:38 PM

المطية "شودة" الأسرع في الفترة الصباحية لسباقات الهجن

خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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نافل السبيعي - الرياض
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حققت المطية "شودة"، لمالكها عامر بن علي المري، اليوم، الاثنين، أسرع توقيت في الفترة الصباحية؛ لتحتل المركز الأول في الشوط الـ23، لسباقات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والتي تُختتم في 31 ديسمبر الجاري.

وحصلت "شودة"، على التوقيت الأسرع، ضمن 24 شوطًا، خُصِّصت لـ"لقايا بكار وقعدان"، وأقيمت صباح اليوم، بتوقيت 7.55.542 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط الصباحية مثيرة، وفاز فيها: سالم مسلم العامري، علي سعيد المري، علي محمد المري، عبدالله علي الفهيدة، علي زنيفر المري، عوضه عبدالله المري، جابر دغيم الهاجري، زيد سالم المري، علي راشد المري، نهيان سعيد العامري، علي راشد المري، مانع دواس آل عامر، حمد محمد الدرعي، صالح بنيه البلي، على راشد المري، سعد عبيد الدوسري، عبدالله طالب المري، صالح سالم المري، عون جابر الهاجري، حمد راشد المري، منصور محمد الهاجري، عامر علي المري (صاحب التوقيت الأسرع)، عبدالله سعد المري.

إلى ذلك، تتواصل، غدًا الثلاثاء، سباقات الهجن، بإقامة 26 شوطًا مخصَّصة لـ"جذاع" على مسافة 6 كلم، ستكون منها 16 شوطًا "عام" في الفترة الصباحية، وعشرة أشواط "مفتوح" في الفترة المسائية.

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