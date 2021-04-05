النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أطباء يُصرون على إنهاء عملية قلب مفتوح وسط النيران

بعد حريق كبير في المستشفى واقترابه منهم: لم يكن بإمكاننا التوقف

على الرغم من النيران التي كانت تقترب منهم جراء حريق كان مُستعرًا في المستشفى؛ تَمَكّن جراحون في أقصى الشرق الروسي، الجمعة، من إنهاء عملية قلب مفتوح بنجاح.

وكان مستشفى جراحات القلب في مدينة بلاغوفيتشينسك قد تعرض لحريق صباحًا أدى إلى إجلاء 128 شخصًا وسط انتشار دخان كثيف في المبنى، وفي الوقت عينه، كان فريق من ثمانية أشخاص يُجرون عملية قلب مفتوح لمريض في الطبقة الأرضية؛ بحسب "يورونيوز".

الطبيب الجراح المسؤول عن العملية فالنتين فيلاتوف قال لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لم يكن في إمكاننا التوقف.. كان علينا إنقاذ هذا الشخص وقمنا بذلك بأعلى مستوى. العملية أنجزت بالكامل دون صعوبات".

وأشارت هيئات الإغاثة إلى أن الفريق الطبي وضع سلكًا كهربائيًّا لمد غرفة العمليات بالطاقة رغم قطع الكهرباء عن سائر أرجاء المبنى، كما وُضعت أجهزة تهوية لإزالة الدخان من المكان.

وأوضح نائب مدير خدمة الأوضاع الطارئة في المنطقة كونستانتين ريبالكو في تسجيل مصور نشرته السلطات، أن "السيطرة على الحريق كانت معقدة؛ لأن النيران كانت مستعرة على كامل مساحة الموقع؛ أي 1600 متر مربع".

وفور الانتهاء من العملية والتأكد من عدم وجود أي خطر على حياة المريض، أخرجه الطاقم الطبي من الموقع واصطحبوه معهم خلال مغادرة المبنى المشتعل لنقله إلى مستشفى آخر، بحسب السلطات المحلية.

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. أطباء يُصرون على إنهاء عملية قلب مفتوح وسط النيران
سبق

على الرغم من النيران التي كانت تقترب منهم جراء حريق كان مُستعرًا في المستشفى؛ تَمَكّن جراحون في أقصى الشرق الروسي، الجمعة، من إنهاء عملية قلب مفتوح بنجاح.

وكان مستشفى جراحات القلب في مدينة بلاغوفيتشينسك قد تعرض لحريق صباحًا أدى إلى إجلاء 128 شخصًا وسط انتشار دخان كثيف في المبنى، وفي الوقت عينه، كان فريق من ثمانية أشخاص يُجرون عملية قلب مفتوح لمريض في الطبقة الأرضية؛ بحسب "يورونيوز".

الطبيب الجراح المسؤول عن العملية فالنتين فيلاتوف قال لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لم يكن في إمكاننا التوقف.. كان علينا إنقاذ هذا الشخص وقمنا بذلك بأعلى مستوى. العملية أنجزت بالكامل دون صعوبات".

وأشارت هيئات الإغاثة إلى أن الفريق الطبي وضع سلكًا كهربائيًّا لمد غرفة العمليات بالطاقة رغم قطع الكهرباء عن سائر أرجاء المبنى، كما وُضعت أجهزة تهوية لإزالة الدخان من المكان.

وأوضح نائب مدير خدمة الأوضاع الطارئة في المنطقة كونستانتين ريبالكو في تسجيل مصور نشرته السلطات، أن "السيطرة على الحريق كانت معقدة؛ لأن النيران كانت مستعرة على كامل مساحة الموقع؛ أي 1600 متر مربع".

وفور الانتهاء من العملية والتأكد من عدم وجود أي خطر على حياة المريض، أخرجه الطاقم الطبي من الموقع واصطحبوه معهم خلال مغادرة المبنى المشتعل لنقله إلى مستشفى آخر، بحسب السلطات المحلية.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
10:22 AM

شاهد.. أطباء يُصرون على إنهاء عملية قلب مفتوح وسط النيران

بعد حريق كبير في المستشفى واقترابه منهم: لم يكن بإمكاننا التوقف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,041

على الرغم من النيران التي كانت تقترب منهم جراء حريق كان مُستعرًا في المستشفى؛ تَمَكّن جراحون في أقصى الشرق الروسي، الجمعة، من إنهاء عملية قلب مفتوح بنجاح.

وكان مستشفى جراحات القلب في مدينة بلاغوفيتشينسك قد تعرض لحريق صباحًا أدى إلى إجلاء 128 شخصًا وسط انتشار دخان كثيف في المبنى، وفي الوقت عينه، كان فريق من ثمانية أشخاص يُجرون عملية قلب مفتوح لمريض في الطبقة الأرضية؛ بحسب "يورونيوز".

الطبيب الجراح المسؤول عن العملية فالنتين فيلاتوف قال لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لم يكن في إمكاننا التوقف.. كان علينا إنقاذ هذا الشخص وقمنا بذلك بأعلى مستوى. العملية أنجزت بالكامل دون صعوبات".

وأشارت هيئات الإغاثة إلى أن الفريق الطبي وضع سلكًا كهربائيًّا لمد غرفة العمليات بالطاقة رغم قطع الكهرباء عن سائر أرجاء المبنى، كما وُضعت أجهزة تهوية لإزالة الدخان من المكان.

وأوضح نائب مدير خدمة الأوضاع الطارئة في المنطقة كونستانتين ريبالكو في تسجيل مصور نشرته السلطات، أن "السيطرة على الحريق كانت معقدة؛ لأن النيران كانت مستعرة على كامل مساحة الموقع؛ أي 1600 متر مربع".

وفور الانتهاء من العملية والتأكد من عدم وجود أي خطر على حياة المريض، أخرجه الطاقم الطبي من الموقع واصطحبوه معهم خلال مغادرة المبنى المشتعل لنقله إلى مستشفى آخر، بحسب السلطات المحلية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,872
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,002
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,141

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة