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"إنفاذ" يشرف على 9 مزادات عقارية في 7 مدن ومحافظات

بمساحات تقدر بمليون متر مربع.. خلال 1 - 6 فبراير 2022

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إشرافه على تسعة مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 1 - 6 من شهر فبراير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 63 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بمليون متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في سبع مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد شمال المملكة الحضوري في كلٍ من سكاكا والقريات، الذي يعرض 12 فرصة عقارية متنوعة ومميزة، ثم مزاد شروق المدينة الحضوري المقام على 21 فرصة عقارية بالمدينة المنوّرة، ثم مزاد جواهر القصيم الإلكتروني المقام على 12 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد الدوادمي الإلكتروني المقام على ست فرصٍ عقارية ومزاد تطوير الإلكتروني المقام على فرصتين عقاريتين بمحافظة الدوادمي، ومزاد مشارف الغربية الإلكتروني المقام على 10 فرص عقارية بمكة المكرّمة، ومزاد فرصة الملز الإلكتروني المقام على فرص عقارية مميزة ذات موقع إستراتيجي في حي الملز بمدينة الرياض.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزوّدي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

مركز الإسناد والتصفية إنفاذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنفاذ" يشرف على 9 مزادات عقارية في 7 مدن ومحافظات
سبق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إشرافه على تسعة مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 1 - 6 من شهر فبراير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 63 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بمليون متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في سبع مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد شمال المملكة الحضوري في كلٍ من سكاكا والقريات، الذي يعرض 12 فرصة عقارية متنوعة ومميزة، ثم مزاد شروق المدينة الحضوري المقام على 21 فرصة عقارية بالمدينة المنوّرة، ثم مزاد جواهر القصيم الإلكتروني المقام على 12 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد الدوادمي الإلكتروني المقام على ست فرصٍ عقارية ومزاد تطوير الإلكتروني المقام على فرصتين عقاريتين بمحافظة الدوادمي، ومزاد مشارف الغربية الإلكتروني المقام على 10 فرص عقارية بمكة المكرّمة، ومزاد فرصة الملز الإلكتروني المقام على فرص عقارية مميزة ذات موقع إستراتيجي في حي الملز بمدينة الرياض.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزوّدي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:04 PM

"إنفاذ" يشرف على 9 مزادات عقارية في 7 مدن ومحافظات

بمساحات تقدر بمليون متر مربع.. خلال 1 - 6 فبراير 2022

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إشرافه على تسعة مزادات علنية إلكترونية وحضورية، تقام على عقارات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في الفترة ما بين 1 - 6 من شهر فبراير لعام 2022م.

وتعرض المزادات 63 فرصة عقارية بمساحات إجمالية تقدر بمليون متر مربع، تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية، وفلل، وعمائر، ومجمعات تجارية، في سبع مدن ومحافظات مختلفة في المملكة.

وتبدأ المزادات بمزاد شمال المملكة الحضوري في كلٍ من سكاكا والقريات، الذي يعرض 12 فرصة عقارية متنوعة ومميزة، ثم مزاد شروق المدينة الحضوري المقام على 21 فرصة عقارية بالمدينة المنوّرة، ثم مزاد جواهر القصيم الإلكتروني المقام على 12 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد الدوادمي الإلكتروني المقام على ست فرصٍ عقارية ومزاد تطوير الإلكتروني المقام على فرصتين عقاريتين بمحافظة الدوادمي، ومزاد مشارف الغربية الإلكتروني المقام على 10 فرص عقارية بمكة المكرّمة، ومزاد فرصة الملز الإلكتروني المقام على فرص عقارية مميزة ذات موقع إستراتيجي في حي الملز بمدينة الرياض.

ويُعَد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات، الذي يُسنَد إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك بتعيين الخبراء ومزوّدي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بطرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

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