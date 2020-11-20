النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة عسير تزيِّن القرى التراثية باللون الأزرق احتفاء بيوم الطفل العالمي

"الحميدي": نهدف لتعزيز البُعد الإنساني وخدمة مختلف الفئات

تزامنًا مع يوم 20 نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للطفل، شاركت أمانة منطقة عسير الأطفال بيومهم العالمي من خلال إضاءة عدد من الحصون والقرى التراثية في المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة منطقة عسير عملت على تنظيم مثل هذه الاحتفالية المعبِّرة مشاركةً منها للأطفال في يومهم العالمي. مبينًا في السياق ذاته أن الأمانة تعمل على تعزيز البُعد الإنساني للمدينة، وخدمة سكانها من مختلف الفئات؛ إذ أخذت على عاتقها استثمار هذه المناسبات الاحتفالية بشكل إيجابي وفعّال.

وأشار إلى قدرة الأمانة على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة، خاصة في ظل وجود هذه القرى والحدائق والساحات والحصون التراثية.

وأوضح أن تفعيل اليوم العالمي للطفل يأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية، مع الحرص على إبراز مستوى الوعي بحقوق الطفل، والاهتمام بتوفير بيئة مثالية له.

الجدير بالذكر أن العالم يحتفل في كل عام، وتحديدًا في تاريخ 20 نوفمبر، باليوم العالمي للطفل، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ تنظم جميع البلدان يومًا عالميًّا للطفل، يُحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، وللعمل من أجل تعزيز رفاهية الأطفال في العالم أجمع.

عسير اليوم العالمي للطفل أمانة عسير يوم الطفل العالمي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمانة عسير تزيِّن القرى التراثية باللون الأزرق احتفاء بيوم الطفل العالمي
سبق

تزامنًا مع يوم 20 نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للطفل، شاركت أمانة منطقة عسير الأطفال بيومهم العالمي من خلال إضاءة عدد من الحصون والقرى التراثية في المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة منطقة عسير عملت على تنظيم مثل هذه الاحتفالية المعبِّرة مشاركةً منها للأطفال في يومهم العالمي. مبينًا في السياق ذاته أن الأمانة تعمل على تعزيز البُعد الإنساني للمدينة، وخدمة سكانها من مختلف الفئات؛ إذ أخذت على عاتقها استثمار هذه المناسبات الاحتفالية بشكل إيجابي وفعّال.

وأشار إلى قدرة الأمانة على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة، خاصة في ظل وجود هذه القرى والحدائق والساحات والحصون التراثية.

وأوضح أن تفعيل اليوم العالمي للطفل يأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية، مع الحرص على إبراز مستوى الوعي بحقوق الطفل، والاهتمام بتوفير بيئة مثالية له.

الجدير بالذكر أن العالم يحتفل في كل عام، وتحديدًا في تاريخ 20 نوفمبر، باليوم العالمي للطفل، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ تنظم جميع البلدان يومًا عالميًّا للطفل، يُحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، وللعمل من أجل تعزيز رفاهية الأطفال في العالم أجمع.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
11:48 PM

أمانة عسير تزيِّن القرى التراثية باللون الأزرق احتفاء بيوم الطفل العالمي

"الحميدي": نهدف لتعزيز البُعد الإنساني وخدمة مختلف الفئات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
0
141

تزامنًا مع يوم 20 نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للطفل، شاركت أمانة منطقة عسير الأطفال بيومهم العالمي من خلال إضاءة عدد من الحصون والقرى التراثية في المنطقة.

وقال أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي: إن أمانة منطقة عسير عملت على تنظيم مثل هذه الاحتفالية المعبِّرة مشاركةً منها للأطفال في يومهم العالمي. مبينًا في السياق ذاته أن الأمانة تعمل على تعزيز البُعد الإنساني للمدينة، وخدمة سكانها من مختلف الفئات؛ إذ أخذت على عاتقها استثمار هذه المناسبات الاحتفالية بشكل إيجابي وفعّال.

وأشار إلى قدرة الأمانة على الاستفادة من الإمكانات المتوافرة، خاصة في ظل وجود هذه القرى والحدائق والساحات والحصون التراثية.

وأوضح أن تفعيل اليوم العالمي للطفل يأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية، مع الحرص على إبراز مستوى الوعي بحقوق الطفل، والاهتمام بتوفير بيئة مثالية له.

الجدير بالذكر أن العالم يحتفل في كل عام، وتحديدًا في تاريخ 20 نوفمبر، باليوم العالمي للطفل، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إذ تنظم جميع البلدان يومًا عالميًّا للطفل، يُحتفل به بوصفه يومًا للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال، وللعمل من أجل تعزيز رفاهية الأطفال في العالم أجمع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,970
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,591
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,425

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة