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اللجنة السعودية للمنشطات تنظم الدورة التدريبية لتأهيل ضباط جمع العينات

لمدة يومين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض

تنظم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدورة التدريبية السابعة لتأهيل ضباط جمع العينات التي ستنطلق غداً الخميس وتمتد لمدة يومين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وسيتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية على يد نخبة من مسؤولي الرقابة على المنشطات من السعوديين المعتمدين دولياً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الـ WADA.

وتستهدف الدورة تأهيل المشاركين كضباط جمع العينات بعد اجتيازهم الاختبارين التحريري والعملي للدورة.

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اللجنة السعودية للمنشطات تنظم الدورة التدريبية لتأهيل ضباط جمع العينات
سبق

تنظم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدورة التدريبية السابعة لتأهيل ضباط جمع العينات التي ستنطلق غداً الخميس وتمتد لمدة يومين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وسيتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية على يد نخبة من مسؤولي الرقابة على المنشطات من السعوديين المعتمدين دولياً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الـ WADA.

وتستهدف الدورة تأهيل المشاركين كضباط جمع العينات بعد اجتيازهم الاختبارين التحريري والعملي للدورة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
08:07 PM

اللجنة السعودية للمنشطات تنظم الدورة التدريبية لتأهيل ضباط جمع العينات

لمدة يومين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدورة التدريبية السابعة لتأهيل ضباط جمع العينات التي ستنطلق غداً الخميس وتمتد لمدة يومين بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وسيتلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات نظرية وعلمية وورش عمل تطبيقية على يد نخبة من مسؤولي الرقابة على المنشطات من السعوديين المعتمدين دولياً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الـ WADA.

وتستهدف الدورة تأهيل المشاركين كضباط جمع العينات بعد اجتيازهم الاختبارين التحريري والعملي للدورة.

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