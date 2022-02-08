التفاصيل الكاملة لأيقونة "سامسونج" اللوحية "جلاكسي تاب إس 8"

كشفت تقارير صحفية عالمية النقاب عن التفاصيل الكاملة لأيقونة سامسونج اللوحية "جلاكسي تاب إس 8"، المدعومة بلوحة مفاتيح وقلم "إس بين" والمقرر ظهورها للنور رسمياً غداً الأربعاء.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "سامسونج" ستطلق 3 إصدارات من الحاسب اللوحي، وهي "جلاكسي تاب إس 8" و"جلاكسي تاب إس 8 بلس" و"جلاكسي تاب إس 8 ألترا".

وسيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8" بشاشة ذات قياس 11 بوصة، فيما سيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8 بلس" بقياس 12.7 بوصة، و"جلاكسي تاب إس 8 ألترا" بقياس 14.6 بوصة.

وتفيد المصادر بأن حاسب "جلاكسي تاب إس 8 ألترا" يمكنه تشغيل النسخة الاحترافية من برنامج "أدوبي فوتوشوب"، ويمكنه التوافق للعمل مع هاتف "جلاكسي إس 22 ألترا" بصورة مباشرة.

وستطرح الإصدارات الثلاثة من "جلاكسي تاب إس 8" بثلاثة ألوان وهي "الوردي"، و"الفضي"، و"الأسود"، وشريط مغناطيسي لقلم "إس بين" وإطار الكاميرا.

وستأتي سلسلة "جلاكسي تاب إس 8" مع حافظة غلاف كتاب مدعومة بلوحة مفاتيح مع لوحة لمس مدمجة يمكن تثبيتها مغناطيسياً بشكل عمودي مدعومة أيضاً بمسند مدمج.

كما سيأتي حاسب "جلاكسي تاب إس 8" مدعوماً بقلم "إس بين" بمزايا متفوقة يمكنها إجراء الاتصالات وعدد كبير من المهام.