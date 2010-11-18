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أحمد بن فهد لمنسوبي مطار الدمام: ارتقوا بالخدمات واعكسوا الوجهة الحضارية لبلادنا

قال: قيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده داعمة لكل ما فيه خير للمواطن والمقيم

أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، أن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله؛ داعمة لكل ما فيه خير للمواطن والمقيم، وتسهيل حركته برًّا أو بحرًا أو جوًّا.

وأضاف: لذا كان لزامًا علينا، كلّ في موقعه؛ أن يعمل بجد واجتهاد، وأن يراعي أداء الأمانة التي كُلف بها، مع أهمية التركيز على العمل بجودة عالية وصولاً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة -أيدها الله- 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمير أحمد بن فهد، اليوم الأحد، مع كافة القيادات العاملة في مطار الملك فهد الدولي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

وأكد خلال الاجتماع أهمية النقل الجوي كقطاع حيوي مهم في دعم الاقتصاد الوطني، مبيناً أن المملكة تحظى بدور حيوي ورئيس في مجال الطيران المدني على المستوى الإقليمي والدولي، وينعكس ذلك على الطلب المتنامي على صناعة الطيران المدني في المملكة.

ووجه الأمير أحمد بن فهد كافة الجهات بأهمية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وأن يعكس أداء جميع العاملين في استقبال وتوديع المسافرين الوجهة الحضارية لبلادنا، مع أهمية تقديم الخدمات المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مسارات خاصة وعربات نقل تقلهم في كافة مرافق المطار، وتضمن وصولهم لمقاعدهم في الطائرة.

وأعرب عن أمله في أن يحظى المطار بالمزيد من الشركات العالمية المشغلة في مجال الطيران، وتسهيل الخدمات للشركات العاملة، وكذلك الاستفادة من كافة المرافق في مبنى المطار، والمزيد من التعاون مع الشركات والمؤسسات مثل أرامكو السعودية وشركة سابك، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أحمد بن فهد لمنسوبي مطار الدمام: ارتقوا بالخدمات واعكسوا الوجهة الحضارية لبلادنا
سبق

أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، أن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله؛ داعمة لكل ما فيه خير للمواطن والمقيم، وتسهيل حركته برًّا أو بحرًا أو جوًّا.

وأضاف: لذا كان لزامًا علينا، كلّ في موقعه؛ أن يعمل بجد واجتهاد، وأن يراعي أداء الأمانة التي كُلف بها، مع أهمية التركيز على العمل بجودة عالية وصولاً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة -أيدها الله- 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمير أحمد بن فهد، اليوم الأحد، مع كافة القيادات العاملة في مطار الملك فهد الدولي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

وأكد خلال الاجتماع أهمية النقل الجوي كقطاع حيوي مهم في دعم الاقتصاد الوطني، مبيناً أن المملكة تحظى بدور حيوي ورئيس في مجال الطيران المدني على المستوى الإقليمي والدولي، وينعكس ذلك على الطلب المتنامي على صناعة الطيران المدني في المملكة.

ووجه الأمير أحمد بن فهد كافة الجهات بأهمية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وأن يعكس أداء جميع العاملين في استقبال وتوديع المسافرين الوجهة الحضارية لبلادنا، مع أهمية تقديم الخدمات المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مسارات خاصة وعربات نقل تقلهم في كافة مرافق المطار، وتضمن وصولهم لمقاعدهم في الطائرة.

وأعرب عن أمله في أن يحظى المطار بالمزيد من الشركات العالمية المشغلة في مجال الطيران، وتسهيل الخدمات للشركات العاملة، وكذلك الاستفادة من كافة المرافق في مبنى المطار، والمزيد من التعاون مع الشركات والمؤسسات مثل أرامكو السعودية وشركة سابك، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
09:09 PM

أحمد بن فهد لمنسوبي مطار الدمام: ارتقوا بالخدمات واعكسوا الوجهة الحضارية لبلادنا

قال: قيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده داعمة لكل ما فيه خير للمواطن والمقيم

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حامد العلي - الدمام
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أكد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، أن قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله؛ داعمة لكل ما فيه خير للمواطن والمقيم، وتسهيل حركته برًّا أو بحرًا أو جوًّا.

وأضاف: لذا كان لزامًا علينا، كلّ في موقعه؛ أن يعمل بجد واجتهاد، وأن يراعي أداء الأمانة التي كُلف بها، مع أهمية التركيز على العمل بجودة عالية وصولاً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة -أيدها الله- 2030.

جاء ذلك خلال اجتماع الأمير أحمد بن فهد، اليوم الأحد، مع كافة القيادات العاملة في مطار الملك فهد الدولي، بحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد بن محمد البتال، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

وأكد خلال الاجتماع أهمية النقل الجوي كقطاع حيوي مهم في دعم الاقتصاد الوطني، مبيناً أن المملكة تحظى بدور حيوي ورئيس في مجال الطيران المدني على المستوى الإقليمي والدولي، وينعكس ذلك على الطلب المتنامي على صناعة الطيران المدني في المملكة.

ووجه الأمير أحمد بن فهد كافة الجهات بأهمية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين، وأن يعكس أداء جميع العاملين في استقبال وتوديع المسافرين الوجهة الحضارية لبلادنا، مع أهمية تقديم الخدمات المتميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مسارات خاصة وعربات نقل تقلهم في كافة مرافق المطار، وتضمن وصولهم لمقاعدهم في الطائرة.

وأعرب عن أمله في أن يحظى المطار بالمزيد من الشركات العالمية المشغلة في مجال الطيران، وتسهيل الخدمات للشركات العاملة، وكذلك الاستفادة من كافة المرافق في مبنى المطار، والمزيد من التعاون مع الشركات والمؤسسات مثل أرامكو السعودية وشركة سابك، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

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