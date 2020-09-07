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التعاونية للتأمين تتيح لعملائها فرصة كسب أميال من برنامج "الفرسان"

سيحصل العملاء على ميل واحد مقابل كل ريالين من قيمة قسط التأمين

وقّع كل من شركة التعاونية للتأمين والخطوط الجوية السعودية اتفاقية شراكة، يتم بموجبها استفادة عملاء التعاونية من مزايا ومكافآت برنامج الضيوف الدائمين لشركة الخطوط الجوية السعودية "الفرسان"، وذلك عند شراء أحد منتجات تأمين الأفراد من التعاونية سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال مكاتب المبيعات المنتشرة في أنحاء المملكة.

وبهذه المناسبة، أعلنت التعاونية للتأمين، إطلاق عرض خاص يمتد حتى 30 سبتمبر الجاري، ويسمح لعملاء تأمين المركبات (الشامل وسند بلس وسند) وتأمين السفر وتأمين المنازل، بالحصول على 50% أميالاً إضافية لمرة واحدة يكسبونها عند شراء وثائق تأمين جديدة أو تجديد الوثائق الحالية لهذه البرامج خلال فترة العرض.

هذا، وجاء توقيع اتفاقية الشراكة خلال حفل تم تنظيمه يوم الأحد، الموافق 30 أغسطس 2020، بحضور وفدين من التعاونية والخطوط السعودية برئاسة كل من نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق في التعاونية للتأمين عادل عبدالله الحمودي، ونائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتجات في الخطوط الجوية السعودية عصام أخومباي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل عملاء تأمين المركبات الشامل وعملاء تأمين المنازل على ميل واحد مقابل كل ريالين من قيمة قسط التأمين المدفوع، وسيحصل عملاء سند وسند بلس على ميل واحد مقابل كل 4 ريالات، فيما سيحصل عملاء تأمين السفر على ميل واحد مقابل كل 3 ريالات، كما سيحصل عملاء تأمين الاخطاء الطبية على ميل واحد مقابل كل 5 ريالات.

وعبر نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق في التعاونية عادل الحمودي، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية واعتزازه بالشراكة مع الخطوط الجوية السعودية، مؤكداً أن هذه الشراكة تتيح لعملاء التعاونية الاستفادة من المزايا والمكافآت الممنوحة لأعضاء برنامج الفرسان وتعزيز القيم المشتركة للجانبين.

وأكد الحمودي، أهمية هذه الشراكة في تحقيق أهداف التعاونية المتمثلة في تقديم قيمة مضافة لعملائها تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وتثري تجربتهم ومن ثم تعزز ولائهم، كما تسهم في الوقت نفسه في تعزيز مكانة التعاونية كشركة رائدة في قطاع التأمين تبتكر البرامج والخدمات التي تحقق مصالح عملائها.

وأشار الحمودي إلى أن هذه المزايا تضاف إلى المزايا والخصومات الأخرى التي يحصل عليها عملاء التعاونية من شركاء برنامج "إثراء" الذي يعد برنامج الولاء الأول في سوق التأمين السعودي، حيث تزيد هذه الخصومات في بعض الحالات على 60% على مجموعة من الخدمات والمنتجات في عدة قطاعات متنوعة تضم صيانة المركبات، والخدمات الصحية، والرياضية، والترفيه الأسري وخدمات التوصيل وغيرها من القطاعات التجارية والخدمية الأخرى.

الخطوط السعودية شركة التعاونية للتأمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التعاونية للتأمين تتيح لعملائها فرصة كسب أميال من برنامج "الفرسان"
سبق

وقّع كل من شركة التعاونية للتأمين والخطوط الجوية السعودية اتفاقية شراكة، يتم بموجبها استفادة عملاء التعاونية من مزايا ومكافآت برنامج الضيوف الدائمين لشركة الخطوط الجوية السعودية "الفرسان"، وذلك عند شراء أحد منتجات تأمين الأفراد من التعاونية سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال مكاتب المبيعات المنتشرة في أنحاء المملكة.

وبهذه المناسبة، أعلنت التعاونية للتأمين، إطلاق عرض خاص يمتد حتى 30 سبتمبر الجاري، ويسمح لعملاء تأمين المركبات (الشامل وسند بلس وسند) وتأمين السفر وتأمين المنازل، بالحصول على 50% أميالاً إضافية لمرة واحدة يكسبونها عند شراء وثائق تأمين جديدة أو تجديد الوثائق الحالية لهذه البرامج خلال فترة العرض.

هذا، وجاء توقيع اتفاقية الشراكة خلال حفل تم تنظيمه يوم الأحد، الموافق 30 أغسطس 2020، بحضور وفدين من التعاونية والخطوط السعودية برئاسة كل من نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق في التعاونية للتأمين عادل عبدالله الحمودي، ونائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتجات في الخطوط الجوية السعودية عصام أخومباي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل عملاء تأمين المركبات الشامل وعملاء تأمين المنازل على ميل واحد مقابل كل ريالين من قيمة قسط التأمين المدفوع، وسيحصل عملاء سند وسند بلس على ميل واحد مقابل كل 4 ريالات، فيما سيحصل عملاء تأمين السفر على ميل واحد مقابل كل 3 ريالات، كما سيحصل عملاء تأمين الاخطاء الطبية على ميل واحد مقابل كل 5 ريالات.

وعبر نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق في التعاونية عادل الحمودي، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية واعتزازه بالشراكة مع الخطوط الجوية السعودية، مؤكداً أن هذه الشراكة تتيح لعملاء التعاونية الاستفادة من المزايا والمكافآت الممنوحة لأعضاء برنامج الفرسان وتعزيز القيم المشتركة للجانبين.

وأكد الحمودي، أهمية هذه الشراكة في تحقيق أهداف التعاونية المتمثلة في تقديم قيمة مضافة لعملائها تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وتثري تجربتهم ومن ثم تعزز ولائهم، كما تسهم في الوقت نفسه في تعزيز مكانة التعاونية كشركة رائدة في قطاع التأمين تبتكر البرامج والخدمات التي تحقق مصالح عملائها.

وأشار الحمودي إلى أن هذه المزايا تضاف إلى المزايا والخصومات الأخرى التي يحصل عليها عملاء التعاونية من شركاء برنامج "إثراء" الذي يعد برنامج الولاء الأول في سوق التأمين السعودي، حيث تزيد هذه الخصومات في بعض الحالات على 60% على مجموعة من الخدمات والمنتجات في عدة قطاعات متنوعة تضم صيانة المركبات، والخدمات الصحية، والرياضية، والترفيه الأسري وخدمات التوصيل وغيرها من القطاعات التجارية والخدمية الأخرى.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
01:43 PM

التعاونية للتأمين تتيح لعملائها فرصة كسب أميال من برنامج "الفرسان"

سيحصل العملاء على ميل واحد مقابل كل ريالين من قيمة قسط التأمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّع كل من شركة التعاونية للتأمين والخطوط الجوية السعودية اتفاقية شراكة، يتم بموجبها استفادة عملاء التعاونية من مزايا ومكافآت برنامج الضيوف الدائمين لشركة الخطوط الجوية السعودية "الفرسان"، وذلك عند شراء أحد منتجات تأمين الأفراد من التعاونية سواء عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال مكاتب المبيعات المنتشرة في أنحاء المملكة.

وبهذه المناسبة، أعلنت التعاونية للتأمين، إطلاق عرض خاص يمتد حتى 30 سبتمبر الجاري، ويسمح لعملاء تأمين المركبات (الشامل وسند بلس وسند) وتأمين السفر وتأمين المنازل، بالحصول على 50% أميالاً إضافية لمرة واحدة يكسبونها عند شراء وثائق تأمين جديدة أو تجديد الوثائق الحالية لهذه البرامج خلال فترة العرض.

هذا، وجاء توقيع اتفاقية الشراكة خلال حفل تم تنظيمه يوم الأحد، الموافق 30 أغسطس 2020، بحضور وفدين من التعاونية والخطوط السعودية برئاسة كل من نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق في التعاونية للتأمين عادل عبدالله الحمودي، ونائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتجات في الخطوط الجوية السعودية عصام أخومباي.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيحصل عملاء تأمين المركبات الشامل وعملاء تأمين المنازل على ميل واحد مقابل كل ريالين من قيمة قسط التأمين المدفوع، وسيحصل عملاء سند وسند بلس على ميل واحد مقابل كل 4 ريالات، فيما سيحصل عملاء تأمين السفر على ميل واحد مقابل كل 3 ريالات، كما سيحصل عملاء تأمين الاخطاء الطبية على ميل واحد مقابل كل 5 ريالات.

وعبر نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق في التعاونية عادل الحمودي، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية واعتزازه بالشراكة مع الخطوط الجوية السعودية، مؤكداً أن هذه الشراكة تتيح لعملاء التعاونية الاستفادة من المزايا والمكافآت الممنوحة لأعضاء برنامج الفرسان وتعزيز القيم المشتركة للجانبين.

وأكد الحمودي، أهمية هذه الشراكة في تحقيق أهداف التعاونية المتمثلة في تقديم قيمة مضافة لعملائها تواكب تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم وتثري تجربتهم ومن ثم تعزز ولائهم، كما تسهم في الوقت نفسه في تعزيز مكانة التعاونية كشركة رائدة في قطاع التأمين تبتكر البرامج والخدمات التي تحقق مصالح عملائها.

وأشار الحمودي إلى أن هذه المزايا تضاف إلى المزايا والخصومات الأخرى التي يحصل عليها عملاء التعاونية من شركاء برنامج "إثراء" الذي يعد برنامج الولاء الأول في سوق التأمين السعودي، حيث تزيد هذه الخصومات في بعض الحالات على 60% على مجموعة من الخدمات والمنتجات في عدة قطاعات متنوعة تضم صيانة المركبات، والخدمات الصحية، والرياضية، والترفيه الأسري وخدمات التوصيل وغيرها من القطاعات التجارية والخدمية الأخرى.

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