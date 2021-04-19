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"الصحة": تسجيل 970 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 896 خلال الـ24 ساعة الماضية

استمرار معاناة أهالي مكة مع جهاز توثيق البصمة

أعطال متواصلة منذ أشهر.. ومناشدات لإيجاد حلّ

ناشد عدد من المواطنين والمقيمين الجهة ذات العلاقة والمشرفة على أجهزة تفعيل البصمة، ضرورة متابعة

الصيانة اليومية والدورية لمثل هذه الأجهزة في ظل النقلة النوعية التي تمثلت فيها خدمات الجهات الحكومية .

وقال الشاكون لـ"سبق": نجد صعوبة في البحث عن جهاز تفعيل البصمة في أغلب أحياء العاصمة المقدسة بداية من الشرائع الى جهاز

البصمة الموجود في الأحوال المدنية بالجروشي مول، إذ من المفترض أن يكون هناك متابعة يومية لهذه الأجهزة وليس تركها لأيام بدون

صيانة ليستمر مسلسل البحث عن جهاز خدمه لتفعيل البصمة.

"سبق" وقفت مساء اليوم، على جهاز تفعيل البصمة في الشرائع، وفرع الأحوال المدنية بالجروشي مول، والذي كان خارج الخدمة لأكثر

من شهرين، بحسب ما أكده بعض المتواجدين في المواقع.

يذكر أن هذه المعاناة مستمرة منذ أشهر، والمطالبات تتجدد لإيجاد أجهزة أكثر في مواقع عديدة لخدمة المستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استمرار معاناة أهالي مكة مع جهاز توثيق البصمة
سبق

ناشد عدد من المواطنين والمقيمين الجهة ذات العلاقة والمشرفة على أجهزة تفعيل البصمة، ضرورة متابعة

الصيانة اليومية والدورية لمثل هذه الأجهزة في ظل النقلة النوعية التي تمثلت فيها خدمات الجهات الحكومية .

وقال الشاكون لـ"سبق": نجد صعوبة في البحث عن جهاز تفعيل البصمة في أغلب أحياء العاصمة المقدسة بداية من الشرائع الى جهاز

البصمة الموجود في الأحوال المدنية بالجروشي مول، إذ من المفترض أن يكون هناك متابعة يومية لهذه الأجهزة وليس تركها لأيام بدون

صيانة ليستمر مسلسل البحث عن جهاز خدمه لتفعيل البصمة.

"سبق" وقفت مساء اليوم، على جهاز تفعيل البصمة في الشرائع، وفرع الأحوال المدنية بالجروشي مول، والذي كان خارج الخدمة لأكثر

من شهرين، بحسب ما أكده بعض المتواجدين في المواقع.

يذكر أن هذه المعاناة مستمرة منذ أشهر، والمطالبات تتجدد لإيجاد أجهزة أكثر في مواقع عديدة لخدمة المستفيدين.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
03:20 PM

استمرار معاناة أهالي مكة مع جهاز توثيق البصمة

أعطال متواصلة منذ أشهر.. ومناشدات لإيجاد حلّ

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
1,172

ناشد عدد من المواطنين والمقيمين الجهة ذات العلاقة والمشرفة على أجهزة تفعيل البصمة، ضرورة متابعة

الصيانة اليومية والدورية لمثل هذه الأجهزة في ظل النقلة النوعية التي تمثلت فيها خدمات الجهات الحكومية .

وقال الشاكون لـ"سبق": نجد صعوبة في البحث عن جهاز تفعيل البصمة في أغلب أحياء العاصمة المقدسة بداية من الشرائع الى جهاز

البصمة الموجود في الأحوال المدنية بالجروشي مول، إذ من المفترض أن يكون هناك متابعة يومية لهذه الأجهزة وليس تركها لأيام بدون

صيانة ليستمر مسلسل البحث عن جهاز خدمه لتفعيل البصمة.

"سبق" وقفت مساء اليوم، على جهاز تفعيل البصمة في الشرائع، وفرع الأحوال المدنية بالجروشي مول، والذي كان خارج الخدمة لأكثر

من شهرين، بحسب ما أكده بعض المتواجدين في المواقع.

يذكر أن هذه المعاناة مستمرة منذ أشهر، والمطالبات تتجدد لإيجاد أجهزة أكثر في مواقع عديدة لخدمة المستفيدين.

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