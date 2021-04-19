استمرار معاناة أهالي مكة مع جهاز توثيق البصمة

أعطال متواصلة منذ أشهر.. ومناشدات لإيجاد حلّ

ناشد عدد من المواطنين والمقيمين الجهة ذات العلاقة والمشرفة على أجهزة تفعيل البصمة، ضرورة متابعة

الصيانة اليومية والدورية لمثل هذه الأجهزة في ظل النقلة النوعية التي تمثلت فيها خدمات الجهات الحكومية .

وقال الشاكون لـ"سبق": نجد صعوبة في البحث عن جهاز تفعيل البصمة في أغلب أحياء العاصمة المقدسة بداية من الشرائع الى جهاز

البصمة الموجود في الأحوال المدنية بالجروشي مول، إذ من المفترض أن يكون هناك متابعة يومية لهذه الأجهزة وليس تركها لأيام بدون

صيانة ليستمر مسلسل البحث عن جهاز خدمه لتفعيل البصمة.

"سبق" وقفت مساء اليوم، على جهاز تفعيل البصمة في الشرائع، وفرع الأحوال المدنية بالجروشي مول، والذي كان خارج الخدمة لأكثر

من شهرين، بحسب ما أكده بعض المتواجدين في المواقع.

يذكر أن هذه المعاناة مستمرة منذ أشهر، والمطالبات تتجدد لإيجاد أجهزة أكثر في مواقع عديدة لخدمة المستفيدين.