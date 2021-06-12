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عندما يجتمع العمل الأمني والإنساني.. هنا رجال "أمن الطرق" بالهدا

جهود مضنية وكبيرة في خدمة الزوار والمصطافين القاصدين للطائف

يبذل رجال القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، وتحديدًا على طريق الهدا الذي يعد طريقًا حيويًا وشريانًا لا تنقطع فيه حركة السير على مدار الساعة، جهودًا مضنية وكبيرة في خدمة الزوار والمصطافين القاصدين مدينة الطائف.

ولم تقتصر جهود رجال الأمن في القوات الخاصة لأمن الطرق على الجوانب المرورية والأمنية فحسب، بل يهبّون لتقديم الخدمة الإنسانية عند تعطل بعض المركبات لضمان عدم تأثر الحركة المرورية في العقبة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المصطافين الذين يقصدون مدينة الطائف، خصوصًا في الأوقات الحالية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وترصد "سبق" في هذا التقرير؛ الجهود الملموسة التي يقدمها رجال القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق الهدا الرابط بين مكة والطائف، وما تشهده تلك العقبة من حركة مرورية متواصلة على مدار الساعة؛ حيث مباشرة الحوادث وضبط المخالفات وتنظيم حركة السير إلى جانب مباشرة الأعطال المفاجئة التي تطرأ على بعض المركبات أثناء الصعود أو حتى النزول من العقبة، ما انعكست تلك الجهود الكبيرة والمبذولة بشكل انسيابي على حركة السير على طريق الهدا.

وكانت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق، تَسلمت في شهر جمادى الأولى الماضي من العام الهجري الحالي، مباشرة الحوادث حتى وصول جهة التحقيق من المرور، وضبط المخالفات المرورية وتنظيم حركة السير على طريق الهدا ، بناءً على توجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد قرار الحربي.

أمن الطرق القوات الخاصة لأمن الطرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عندما يجتمع العمل الأمني والإنساني.. هنا رجال "أمن الطرق" بالهدا
سبق

يبذل رجال القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، وتحديدًا على طريق الهدا الذي يعد طريقًا حيويًا وشريانًا لا تنقطع فيه حركة السير على مدار الساعة، جهودًا مضنية وكبيرة في خدمة الزوار والمصطافين القاصدين مدينة الطائف.

ولم تقتصر جهود رجال الأمن في القوات الخاصة لأمن الطرق على الجوانب المرورية والأمنية فحسب، بل يهبّون لتقديم الخدمة الإنسانية عند تعطل بعض المركبات لضمان عدم تأثر الحركة المرورية في العقبة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المصطافين الذين يقصدون مدينة الطائف، خصوصًا في الأوقات الحالية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وترصد "سبق" في هذا التقرير؛ الجهود الملموسة التي يقدمها رجال القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق الهدا الرابط بين مكة والطائف، وما تشهده تلك العقبة من حركة مرورية متواصلة على مدار الساعة؛ حيث مباشرة الحوادث وضبط المخالفات وتنظيم حركة السير إلى جانب مباشرة الأعطال المفاجئة التي تطرأ على بعض المركبات أثناء الصعود أو حتى النزول من العقبة، ما انعكست تلك الجهود الكبيرة والمبذولة بشكل انسيابي على حركة السير على طريق الهدا.

وكانت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق، تَسلمت في شهر جمادى الأولى الماضي من العام الهجري الحالي، مباشرة الحوادث حتى وصول جهة التحقيق من المرور، وضبط المخالفات المرورية وتنظيم حركة السير على طريق الهدا ، بناءً على توجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد قرار الحربي.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
10:40 PM

عندما يجتمع العمل الأمني والإنساني.. هنا رجال "أمن الطرق" بالهدا

جهود مضنية وكبيرة في خدمة الزوار والمصطافين القاصدين للطائف

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
9,997

يبذل رجال القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الطائف، وتحديدًا على طريق الهدا الذي يعد طريقًا حيويًا وشريانًا لا تنقطع فيه حركة السير على مدار الساعة، جهودًا مضنية وكبيرة في خدمة الزوار والمصطافين القاصدين مدينة الطائف.

ولم تقتصر جهود رجال الأمن في القوات الخاصة لأمن الطرق على الجوانب المرورية والأمنية فحسب، بل يهبّون لتقديم الخدمة الإنسانية عند تعطل بعض المركبات لضمان عدم تأثر الحركة المرورية في العقبة التي تشهد إقبالاً كبيرًا من المصطافين الذين يقصدون مدينة الطائف، خصوصًا في الأوقات الحالية تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة.

وترصد "سبق" في هذا التقرير؛ الجهود الملموسة التي يقدمها رجال القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق الهدا الرابط بين مكة والطائف، وما تشهده تلك العقبة من حركة مرورية متواصلة على مدار الساعة؛ حيث مباشرة الحوادث وضبط المخالفات وتنظيم حركة السير إلى جانب مباشرة الأعطال المفاجئة التي تطرأ على بعض المركبات أثناء الصعود أو حتى النزول من العقبة، ما انعكست تلك الجهود الكبيرة والمبذولة بشكل انسيابي على حركة السير على طريق الهدا.

وكانت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق، تَسلمت في شهر جمادى الأولى الماضي من العام الهجري الحالي، مباشرة الحوادث حتى وصول جهة التحقيق من المرور، وضبط المخالفات المرورية وتنظيم حركة السير على طريق الهدا ، بناءً على توجيهات معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد قرار الحربي.

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