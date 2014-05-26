النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قمة نارية تجمع ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

يلتقي برشلونة نظيره ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني مطلع 2022. وكان برشلونة قد أعلن خبر المواجهة اليوم الثلاثاء بمشاركة 4 فرق، هم "بطل الليغا ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه".

وحصد برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، بينما حل ريال مدريد وصيفًا في الليغا؛ وبالتالي سيلتقيان في نصف النهائي.

ويلتقي أتلتيكو مدريد بطل الليغا أتلتيك بيلباو وصيف الكأس، على أن تجمع المباراة النهائية الفائزَين من مباراتَي نصف النهائي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
قمة نارية تجمع ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني
سبق

يلتقي برشلونة نظيره ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني مطلع 2022. وكان برشلونة قد أعلن خبر المواجهة اليوم الثلاثاء بمشاركة 4 فرق، هم "بطل الليغا ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه".

وحصد برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، بينما حل ريال مدريد وصيفًا في الليغا؛ وبالتالي سيلتقيان في نصف النهائي.

ويلتقي أتلتيكو مدريد بطل الليغا أتلتيك بيلباو وصيف الكأس، على أن تجمع المباراة النهائية الفائزَين من مباراتَي نصف النهائي.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
08:37 PM

قمة نارية تجمع ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,980

يلتقي برشلونة نظيره ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني مطلع 2022. وكان برشلونة قد أعلن خبر المواجهة اليوم الثلاثاء بمشاركة 4 فرق، هم "بطل الليغا ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه".

وحصد برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، بينما حل ريال مدريد وصيفًا في الليغا؛ وبالتالي سيلتقيان في نصف النهائي.

ويلتقي أتلتيكو مدريد بطل الليغا أتلتيك بيلباو وصيف الكأس، على أن تجمع المباراة النهائية الفائزَين من مباراتَي نصف النهائي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة