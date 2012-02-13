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وزير الخارجية من قبرص: نيقوسيا شريك أساسي.. تصل بين الرياض وأوروبا

كاسوليدس يؤكد: هجمات الحوثيين على السعودية تهدد استقرار المنطقة بأكملها

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، إنه أجرى محادثات معمقة في قبرص، موضحًا أنه بحث مع نظيره القبرصي تحديات الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب.

وأكد الأمير فيصل أن نيقوسيا شريك أساسي للمملكة في الاتحاد الأوروبي، وهي تصل بين الرياض وبين أوروبا.
ومن جهته قال وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، إن هجمات الحوثيين على السعودية تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وقال: "نثمن دعم السعودية وعلاقة الشراكة مع المملكة"، مضيفاً: "بحثنا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسعودية".

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية من قبرص: نيقوسيا شريك أساسي.. تصل بين الرياض وأوروبا
سبق

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، إنه أجرى محادثات معمقة في قبرص، موضحًا أنه بحث مع نظيره القبرصي تحديات الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب.

وأكد الأمير فيصل أن نيقوسيا شريك أساسي للمملكة في الاتحاد الأوروبي، وهي تصل بين الرياض وبين أوروبا.
ومن جهته قال وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، إن هجمات الحوثيين على السعودية تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وقال: "نثمن دعم السعودية وعلاقة الشراكة مع المملكة"، مضيفاً: "بحثنا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسعودية".

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
03:40 PM

وزير الخارجية من قبرص: نيقوسيا شريك أساسي.. تصل بين الرياض وأوروبا

كاسوليدس يؤكد: هجمات الحوثيين على السعودية تهدد استقرار المنطقة بأكملها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، إنه أجرى محادثات معمقة في قبرص، موضحًا أنه بحث مع نظيره القبرصي تحديات الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب.

وأكد الأمير فيصل أن نيقوسيا شريك أساسي للمملكة في الاتحاد الأوروبي، وهي تصل بين الرياض وبين أوروبا.
ومن جهته قال وزير خارجية قبرص يوانيس كاسوليدس، إن هجمات الحوثيين على السعودية تهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وقال: "نثمن دعم السعودية وعلاقة الشراكة مع المملكة"، مضيفاً: "بحثنا العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسعودية".

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