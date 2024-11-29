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قادمًا من لوكوموتيف موسكو.. "رالف رانجنيك" مدرباً لمانشستر يونايتد الإنجليزي

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين رسمياً عن اسم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث تم تعيين رالف رانجنيك مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ويتولى الألماني رانجنيك (63 عاماً) تدريب مانشستر يونايتد قادما من لوكوموتيف موسكو، النادي الذي كان يتولى فيه منصب مدير الرياضة والتطوير وفي نهاية الموسم، سيتولى دورا استشاريا في مانشستر يونايتد لمدة عامين آخرين.

ويحل رانجنيك محل مايكل كاريك الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد في مباراتين فقط إثر إقالة أولي جونار سولشاير من منصب المدير الفني قبل أكثر من أسبوع.

وقال رانجنيك في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت: "أنا متحمس للعمل مع مانشستر يونايتد وأصبح تركيزي على قيادة الفريق للنجاح هذا الموسم".

وأضاف: "الفريق مليء بالمواهب ويحظى بتوازن هائل بين الشباب والخبرة. سأكثف كل جهودي خلال الأشهر الست المقبلة على مساعدة هؤلاء اللاعبين على استغلال إمكاناتهم، سواء على الجانب الفردي، أو على صعيد الفريق وهو الأهم".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قادمًا من لوكوموتيف موسكو.. "رالف رانجنيك" مدرباً لمانشستر يونايتد الإنجليزي
سبق

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين رسمياً عن اسم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث تم تعيين رالف رانجنيك مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ويتولى الألماني رانجنيك (63 عاماً) تدريب مانشستر يونايتد قادما من لوكوموتيف موسكو، النادي الذي كان يتولى فيه منصب مدير الرياضة والتطوير وفي نهاية الموسم، سيتولى دورا استشاريا في مانشستر يونايتد لمدة عامين آخرين.

ويحل رانجنيك محل مايكل كاريك الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد في مباراتين فقط إثر إقالة أولي جونار سولشاير من منصب المدير الفني قبل أكثر من أسبوع.

وقال رانجنيك في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت: "أنا متحمس للعمل مع مانشستر يونايتد وأصبح تركيزي على قيادة الفريق للنجاح هذا الموسم".

وأضاف: "الفريق مليء بالمواهب ويحظى بتوازن هائل بين الشباب والخبرة. سأكثف كل جهودي خلال الأشهر الست المقبلة على مساعدة هؤلاء اللاعبين على استغلال إمكاناتهم، سواء على الجانب الفردي، أو على صعيد الفريق وهو الأهم".

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
06:40 PM

قادمًا من لوكوموتيف موسكو.. "رالف رانجنيك" مدرباً لمانشستر يونايتد الإنجليزي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين رسمياً عن اسم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث تم تعيين رالف رانجنيك مديرا فنيا للفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

ويتولى الألماني رانجنيك (63 عاماً) تدريب مانشستر يونايتد قادما من لوكوموتيف موسكو، النادي الذي كان يتولى فيه منصب مدير الرياضة والتطوير وفي نهاية الموسم، سيتولى دورا استشاريا في مانشستر يونايتد لمدة عامين آخرين.

ويحل رانجنيك محل مايكل كاريك الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد في مباراتين فقط إثر إقالة أولي جونار سولشاير من منصب المدير الفني قبل أكثر من أسبوع.

وقال رانجنيك في تصريحات لموقع نادي مانشستر يونايتد على الإنترنت: "أنا متحمس للعمل مع مانشستر يونايتد وأصبح تركيزي على قيادة الفريق للنجاح هذا الموسم".

وأضاف: "الفريق مليء بالمواهب ويحظى بتوازن هائل بين الشباب والخبرة. سأكثف كل جهودي خلال الأشهر الست المقبلة على مساعدة هؤلاء اللاعبين على استغلال إمكاناتهم، سواء على الجانب الفردي، أو على صعيد الفريق وهو الأهم".

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