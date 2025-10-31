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قطع أخشاب ومخلفات بناء تُحدث تشوهًا بصريًا في مكة

تشكل خطرًا كبيرًا وقد تتسبب في اندلاع حريق بالموقع

أحدث تجمع للنفايات التي استخدمها عدد من المحال تشوهًا بصريًا واضحًا وأصبح الموقع مكبًا للنفايات على امتداد مئات الأمتار.

"سبق" وثقت جانبًا من ذلك التشوه البصري في الطريق الترابي الواقع شرق حراج المعيصم وتحديدًا مقابل المستودعات الفارغة.

لم يخل الموقع من أثاث متهالك وقطع أخشاب ومجموعة كنبات متهالكة، بالإضافة إلى مخلفات بناء لترميم بعض المحال جعلت منه مكبًا ومرمى للنفايات.

الموقع يشكل خطرًا محدقًا في حال تعرضه لا قدر الله لأي شرارة أو عقب سيجارة قد تتسبب بحريق كبير نظرًا لاكتظاظ الموقع بمخلفات البناء والأخشاب والأوراق.

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قطع أخشاب ومخلفات بناء تُحدث تشوهًا بصريًا في مكة
سبق

أحدث تجمع للنفايات التي استخدمها عدد من المحال تشوهًا بصريًا واضحًا وأصبح الموقع مكبًا للنفايات على امتداد مئات الأمتار.

"سبق" وثقت جانبًا من ذلك التشوه البصري في الطريق الترابي الواقع شرق حراج المعيصم وتحديدًا مقابل المستودعات الفارغة.

لم يخل الموقع من أثاث متهالك وقطع أخشاب ومجموعة كنبات متهالكة، بالإضافة إلى مخلفات بناء لترميم بعض المحال جعلت منه مكبًا ومرمى للنفايات.

الموقع يشكل خطرًا محدقًا في حال تعرضه لا قدر الله لأي شرارة أو عقب سيجارة قد تتسبب بحريق كبير نظرًا لاكتظاظ الموقع بمخلفات البناء والأخشاب والأوراق.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
01:37 AM

قطع أخشاب ومخلفات بناء تُحدث تشوهًا بصريًا في مكة

تشكل خطرًا كبيرًا وقد تتسبب في اندلاع حريق بالموقع

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
149

أحدث تجمع للنفايات التي استخدمها عدد من المحال تشوهًا بصريًا واضحًا وأصبح الموقع مكبًا للنفايات على امتداد مئات الأمتار.

"سبق" وثقت جانبًا من ذلك التشوه البصري في الطريق الترابي الواقع شرق حراج المعيصم وتحديدًا مقابل المستودعات الفارغة.

لم يخل الموقع من أثاث متهالك وقطع أخشاب ومجموعة كنبات متهالكة، بالإضافة إلى مخلفات بناء لترميم بعض المحال جعلت منه مكبًا ومرمى للنفايات.

الموقع يشكل خطرًا محدقًا في حال تعرضه لا قدر الله لأي شرارة أو عقب سيجارة قد تتسبب بحريق كبير نظرًا لاكتظاظ الموقع بمخلفات البناء والأخشاب والأوراق.

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142 مليون ..

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