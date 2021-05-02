النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. تعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشاراً خاصاً لخادم الحرمين والسواحة رئيساً لهيئة الفضاء

بعد ساعات من السماح بالسفر الدولي " اشتعال" تذاكر المالديف وسيشل والفيزا بالمطار

السعر يختلف من شركة إلى أخرى

بعد ساعات من السماح بالسفر للخارج، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، واعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية من 17 مايو، ارتفعت بشكل كبير أسعار تذاكر السفر إلى جزر المالديف وجزر سيشل بالمحيط الهندي، اللتين تستقبلان السياح السعوديين، وتتميزان بالأمن الصحي، حيث الجزر شبه المنعزلة التي يبحث عنها الجميع حاليًا، إضافة إلى سهولة الوصول إليها، وانخفاض حالات الإصابة فيها بفيروس كوفيد-19، ووجود معدلات تطعيم جيدة، ومنتجعات مفتوحة، وفي بعض الحالات منعزلة، مع وجود بيئة طبيعية ذات شواطئ هادئة.

وفي رصد لأسعار التذاكر من الرياض لماليه (عاصمة المالديف) عبر دبي وصلت أسعار الدرجة الاقتصادية إلى 9 آلاف ريال، ودرجة رجال الأعمال إلى 16 ألف ريال. أما جزر سيشل فارتفعت الأسعار إلى ما يقارب 10 آلاف ريال، مع ملاحظة وجود تفاوت في الأسعار من شركة طيران إلى أخرى.

ولا تطلب كل من المالديف أو سيشل فيزا سابقة للسعوديين، ويمكن الحصول عليها فور الوصول للمطار، مع ضرورة تقديم اختبار تشخيص فيروس كوفيد-19 (بي سي آر) نتيجته سلبية، على أن يتم إجراؤه قبل 72 أو 96 ساعة على التوالي قبل الوصول إليهما، دون الحاجة إلى إثبات التطعيم أو الحجر الصحي.

الرئيسية/ سياحة / وجهات خارجية

اعلان
بعد ساعات من السماح بالسفر الدولي " اشتعال" تذاكر المالديف وسيشل والفيزا بالمطار
سبق

بعد ساعات من السماح بالسفر للخارج، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، واعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية من 17 مايو، ارتفعت بشكل كبير أسعار تذاكر السفر إلى جزر المالديف وجزر سيشل بالمحيط الهندي، اللتين تستقبلان السياح السعوديين، وتتميزان بالأمن الصحي، حيث الجزر شبه المنعزلة التي يبحث عنها الجميع حاليًا، إضافة إلى سهولة الوصول إليها، وانخفاض حالات الإصابة فيها بفيروس كوفيد-19، ووجود معدلات تطعيم جيدة، ومنتجعات مفتوحة، وفي بعض الحالات منعزلة، مع وجود بيئة طبيعية ذات شواطئ هادئة.

وفي رصد لأسعار التذاكر من الرياض لماليه (عاصمة المالديف) عبر دبي وصلت أسعار الدرجة الاقتصادية إلى 9 آلاف ريال، ودرجة رجال الأعمال إلى 16 ألف ريال. أما جزر سيشل فارتفعت الأسعار إلى ما يقارب 10 آلاف ريال، مع ملاحظة وجود تفاوت في الأسعار من شركة طيران إلى أخرى.

ولا تطلب كل من المالديف أو سيشل فيزا سابقة للسعوديين، ويمكن الحصول عليها فور الوصول للمطار، مع ضرورة تقديم اختبار تشخيص فيروس كوفيد-19 (بي سي آر) نتيجته سلبية، على أن يتم إجراؤه قبل 72 أو 96 ساعة على التوالي قبل الوصول إليهما، دون الحاجة إلى إثبات التطعيم أو الحجر الصحي.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
11:24 PM
اخر تعديل
03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
04:37 AM

بعد ساعات من السماح بالسفر الدولي " اشتعال" تذاكر المالديف وسيشل والفيزا بالمطار

السعر يختلف من شركة إلى أخرى

A A A
خالد خليل - الرياض
8
14,090

بعد ساعات من السماح بالسفر للخارج، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، واعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج السعودية من 17 مايو، ارتفعت بشكل كبير أسعار تذاكر السفر إلى جزر المالديف وجزر سيشل بالمحيط الهندي، اللتين تستقبلان السياح السعوديين، وتتميزان بالأمن الصحي، حيث الجزر شبه المنعزلة التي يبحث عنها الجميع حاليًا، إضافة إلى سهولة الوصول إليها، وانخفاض حالات الإصابة فيها بفيروس كوفيد-19، ووجود معدلات تطعيم جيدة، ومنتجعات مفتوحة، وفي بعض الحالات منعزلة، مع وجود بيئة طبيعية ذات شواطئ هادئة.

وفي رصد لأسعار التذاكر من الرياض لماليه (عاصمة المالديف) عبر دبي وصلت أسعار الدرجة الاقتصادية إلى 9 آلاف ريال، ودرجة رجال الأعمال إلى 16 ألف ريال. أما جزر سيشل فارتفعت الأسعار إلى ما يقارب 10 آلاف ريال، مع ملاحظة وجود تفاوت في الأسعار من شركة طيران إلى أخرى.

ولا تطلب كل من المالديف أو سيشل فيزا سابقة للسعوديين، ويمكن الحصول عليها فور الوصول للمطار، مع ضرورة تقديم اختبار تشخيص فيروس كوفيد-19 (بي سي آر) نتيجته سلبية، على أن يتم إجراؤه قبل 72 أو 96 ساعة على التوالي قبل الوصول إليهما، دون الحاجة إلى إثبات التطعيم أو الحجر الصحي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,519
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,907
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,795

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة