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شاهد .. محمد الحوثي يبرز سلاحه أثناء لقائه رئيس لجنة الصليب الدولي

فيما لم تفارق علامات السخرية والتعجب وجه بيتر ماورير

أبرز القيادي الحوثي الإرهابي محمد علي الحوثي سلاحه خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في واقعة كشف عنها مقطع فيديو، بيّن ملامح رئيس الصليب في ذلك الوضع.

ووفقًا للفيديو، فإن علامات السخرية والتعجب لم تفارق وجه بيتر ماورير تجاه ذلك الفعل.

ويأتي حضور السلاح تأكيدًا لدموية المليشيا الإرهابية، وأنها لا تؤمن بالسلام؛ إذ فسَّر مراقبون ذلك بأن الاستقبال بالسلاح يعني الرفض لكل جهود السلام.

الميليشيات الحوثية الإرهابية القيادي الحوثي الإرهابي محمد علي الحوثي محمد الحوثي اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الرئيسية/ أخبار العالم

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شاهد .. محمد الحوثي يبرز سلاحه أثناء لقائه رئيس لجنة الصليب الدولي
سبق

أبرز القيادي الحوثي الإرهابي محمد علي الحوثي سلاحه خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في واقعة كشف عنها مقطع فيديو، بيّن ملامح رئيس الصليب في ذلك الوضع.

ووفقًا للفيديو، فإن علامات السخرية والتعجب لم تفارق وجه بيتر ماورير تجاه ذلك الفعل.

ويأتي حضور السلاح تأكيدًا لدموية المليشيا الإرهابية، وأنها لا تؤمن بالسلام؛ إذ فسَّر مراقبون ذلك بأن الاستقبال بالسلاح يعني الرفض لكل جهود السلام.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
12:34 AM

شاهد .. محمد الحوثي يبرز سلاحه أثناء لقائه رئيس لجنة الصليب الدولي

فيما لم تفارق علامات السخرية والتعجب وجه بيتر ماورير

A A A
محمد المواسي - الرياض
6
9,017

أبرز القيادي الحوثي الإرهابي محمد علي الحوثي سلاحه خلال لقائه رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في واقعة كشف عنها مقطع فيديو، بيّن ملامح رئيس الصليب في ذلك الوضع.

ووفقًا للفيديو، فإن علامات السخرية والتعجب لم تفارق وجه بيتر ماورير تجاه ذلك الفعل.

ويأتي حضور السلاح تأكيدًا لدموية المليشيا الإرهابية، وأنها لا تؤمن بالسلام؛ إذ فسَّر مراقبون ذلك بأن الاستقبال بالسلاح يعني الرفض لكل جهود السلام.

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