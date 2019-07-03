النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

طلائع حجاج "مبادرة طريق مكة" يتأهبون للانطلاق من مطارات ٥ دول

إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أُطلق ضمن رؤية 2030

تتأهب طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" للانطلاق من مطارات خمس دول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج 1440 هـ.

وتعد مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أطلقته المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى السعودية من خلال إنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المغادرة في بلدانهم.

ويستفيد من هذه المبادرة في موسم الحج لهذا العام أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة وهي: ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس.

وتشارك المديرية العامة للجوازات في السعودية، في مبادرة طريق مكة بموسم حج هذا العام من خلال إنهاء إجراءات وصول الحجاج المشمولين بالمبادرة إلى المملكة في المطارات التي يغادرون منها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
طلائع حجاج "مبادرة طريق مكة" يتأهبون للانطلاق من مطارات ٥ دول
سبق

تتأهب طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" للانطلاق من مطارات خمس دول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج 1440 هـ.

وتعد مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أطلقته المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى السعودية من خلال إنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المغادرة في بلدانهم.

ويستفيد من هذه المبادرة في موسم الحج لهذا العام أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة وهي: ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس.

وتشارك المديرية العامة للجوازات في السعودية، في مبادرة طريق مكة بموسم حج هذا العام من خلال إنهاء إجراءات وصول الحجاج المشمولين بالمبادرة إلى المملكة في المطارات التي يغادرون منها.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
09:02 AM

طلائع حجاج "مبادرة طريق مكة" يتأهبون للانطلاق من مطارات ٥ دول

إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أُطلق ضمن رؤية 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,244

تتأهب طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" للانطلاق من مطارات خمس دول إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج 1440 هـ.

وتعد مبادرة "طريق مكة" إحدى مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن" الذي أطلقته المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى السعودية من خلال إنهاء إجراءات دخولهم عبر منافذ المغادرة في بلدانهم.

ويستفيد من هذه المبادرة في موسم الحج لهذا العام أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة وهي: ماليزيا، وإندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتونس.

وتشارك المديرية العامة للجوازات في السعودية، في مبادرة طريق مكة بموسم حج هذا العام من خلال إنهاء إجراءات وصول الحجاج المشمولين بالمبادرة إلى المملكة في المطارات التي يغادرون منها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,529
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,372
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,804
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,326

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة