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"تعليم الشمالية" توصي أولياء الأمور بلباس يقي أبناءهم موجة البرد القارسة

حثت إدارة تعليم الحدود الشمالية أولياء الأمور بارتداء أبنائهم لباسًا، يقيهم موجة البرد القارسة.

وقالت "تعليم الحدود الشمالية": "نظرًا لموجة البرد القارس نحث جميع أبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الصباح والتوجه إلى المدارس على ارتداء الملابس الواقية من البرد".

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا، يشير إلى تأثُّر منطقة الحدود الشمالية "طريف وعرعر" بموجة باردة، وتكوُّن الصقيع، بدءًا من الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم السبت حتى الساعة السابعة من صباح غد الأحد.

الحدود الشمالية تعليم الحدود الشمالية موجة باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم الشمالية" توصي أولياء الأمور بلباس يقي أبناءهم موجة البرد القارسة
سبق

حثت إدارة تعليم الحدود الشمالية أولياء الأمور بارتداء أبنائهم لباسًا، يقيهم موجة البرد القارسة.

وقالت "تعليم الحدود الشمالية": "نظرًا لموجة البرد القارس نحث جميع أبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الصباح والتوجه إلى المدارس على ارتداء الملابس الواقية من البرد".

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا، يشير إلى تأثُّر منطقة الحدود الشمالية "طريف وعرعر" بموجة باردة، وتكوُّن الصقيع، بدءًا من الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم السبت حتى الساعة السابعة من صباح غد الأحد.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
09:12 PM

"تعليم الشمالية" توصي أولياء الأمور بلباس يقي أبناءهم موجة البرد القارسة

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مهنا التميمي - الحدود الشمالية
4
1,686

حثت إدارة تعليم الحدود الشمالية أولياء الأمور بارتداء أبنائهم لباسًا، يقيهم موجة البرد القارسة.

وقالت "تعليم الحدود الشمالية": "نظرًا لموجة البرد القارس نحث جميع أبنائنا الطلاب والطالبات أثناء الصباح والتوجه إلى المدارس على ارتداء الملابس الواقية من البرد".

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا، يشير إلى تأثُّر منطقة الحدود الشمالية "طريف وعرعر" بموجة باردة، وتكوُّن الصقيع، بدءًا من الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم السبت حتى الساعة السابعة من صباح غد الأحد.

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