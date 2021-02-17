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كورونا في العراق.. 3575 إصابة جديدة و12 وفاة و1236 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 653557 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13204، فيما تم تسجيل 1236 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 611036 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 29317, منهم 296 يرقدون في غرف العناية المركزة.

العراق فيروس كورونا الجديد

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كورونا في العراق.. 3575 إصابة جديدة و12 وفاة و1236 حالة شفاء
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 653557 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13204، فيما تم تسجيل 1236 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 611036 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 29317, منهم 296 يرقدون في غرف العناية المركزة.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
05:49 PM

كورونا في العراق.. 3575 إصابة جديدة و12 وفاة و1236 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3575 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 653557 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 12 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13204، فيما تم تسجيل 1236 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 611036 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 29317, منهم 296 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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