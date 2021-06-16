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بعد التشاور مع المدرب.. هولندا تجهز التعاون للموسم الجديد

قررت إدارة نادي التعاون بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة البريطاني نيستور إل مايسترو إقامة معسكر إعدادي في هولندا بمدينة "ميرلو" تحديداً يمتد لـ 20 يوماً يلعب الفريق خلاله عدداً من المباريات الودية.

يذكر أن عودة التمارين اليومية ستكون في الأول من شهر يوليو المقبل على ملاعب النادي، وذلك بعد الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم المنصرم.

ويستهل الفريق عودته للتدريبات بإجراء فحوصات طبية، قبل المغادرة إلى هولندا في العاشر من الشهر المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد التشاور مع المدرب.. هولندا تجهز التعاون للموسم الجديد
سبق

قررت إدارة نادي التعاون بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة البريطاني نيستور إل مايسترو إقامة معسكر إعدادي في هولندا بمدينة "ميرلو" تحديداً يمتد لـ 20 يوماً يلعب الفريق خلاله عدداً من المباريات الودية.

يذكر أن عودة التمارين اليومية ستكون في الأول من شهر يوليو المقبل على ملاعب النادي، وذلك بعد الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم المنصرم.

ويستهل الفريق عودته للتدريبات بإجراء فحوصات طبية، قبل المغادرة إلى هولندا في العاشر من الشهر المقبل.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
10:49 PM

بعد التشاور مع المدرب.. هولندا تجهز التعاون للموسم الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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قررت إدارة نادي التعاون بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة البريطاني نيستور إل مايسترو إقامة معسكر إعدادي في هولندا بمدينة "ميرلو" تحديداً يمتد لـ 20 يوماً يلعب الفريق خلاله عدداً من المباريات الودية.

يذكر أن عودة التمارين اليومية ستكون في الأول من شهر يوليو المقبل على ملاعب النادي، وذلك بعد الإجازة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم المنصرم.

ويستهل الفريق عودته للتدريبات بإجراء فحوصات طبية، قبل المغادرة إلى هولندا في العاشر من الشهر المقبل.

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