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بمناسبة تسليم كسوة الكعبة.. "السديس" يرفع الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة

نوه بعناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ببيت الله الحرام

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظهما الله- بالكعبة المشرفة والحرمين الشريفين.

وتفصيلاً، رفع الشيخ "السديس" أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - لما يقدمانه في خدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة والتي منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وهي من أولويات اهتمام المملكة العربية السعودية، لما تمثله الكعبة المشرفة من مكانة عزيزة وغالية في قلوب المسلمين أجمع، وذلك بمناسبة تسليم كسوة الكعبة المشرفة.

وتقدم أيضاً بالشكر الجزيل لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان؛ على حرصهما على كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه.

ودعا الشيخ السديس لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه للحرمين الشريفين، وأن يحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس رئاسة شؤون الحرمين كسوة الكعبة

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بمناسبة تسليم كسوة الكعبة.. "السديس" يرفع الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظهما الله- بالكعبة المشرفة والحرمين الشريفين.

وتفصيلاً، رفع الشيخ "السديس" أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - لما يقدمانه في خدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة والتي منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وهي من أولويات اهتمام المملكة العربية السعودية، لما تمثله الكعبة المشرفة من مكانة عزيزة وغالية في قلوب المسلمين أجمع، وذلك بمناسبة تسليم كسوة الكعبة المشرفة.

وتقدم أيضاً بالشكر الجزيل لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان؛ على حرصهما على كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه.

ودعا الشيخ السديس لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه للحرمين الشريفين، وأن يحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
10:50 PM

بمناسبة تسليم كسوة الكعبة.. "السديس" يرفع الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة

نوه بعناية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ببيت الله الحرام

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متعب البقمي - مكة المكرمة
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود-حفظهما الله- بالكعبة المشرفة والحرمين الشريفين.

وتفصيلاً، رفع الشيخ "السديس" أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - لما يقدمانه في خدمة الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة والتي منذ عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وهي من أولويات اهتمام المملكة العربية السعودية، لما تمثله الكعبة المشرفة من مكانة عزيزة وغالية في قلوب المسلمين أجمع، وذلك بمناسبة تسليم كسوة الكعبة المشرفة.

وتقدم أيضاً بالشكر الجزيل لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ولنائبه الأمير بدر بن سلطان؛ على حرصهما على كل ما من شأنه خدمة المسجد الحرام وقاصديه.

ودعا الشيخ السديس لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه للحرمين الشريفين، وأن يحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء.

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