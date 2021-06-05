النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

18 شهيدًا وتفحم طفلة من جراء استهداف حوثي لمحطة وقود بمأرب

تسبب بأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة

استشهد 17 يمنيًا ما بين عسكري ومدني بينهم طفلة ونساء من جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي المسلحة على مدينة مأرب شرقي اليمن.

وقال الموقع الرسمي لمحافظة مأرب، إن "ميليشيات الحوثي استهدف محطة وقود بحي الروضة في مدينة مأرب؛ ما أسفر عن سقوط 19 شهيدًا بينهم طفلة وعشرات المصابين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة".

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
18 شهيدًا وتفحم طفلة من جراء استهداف حوثي لمحطة وقود بمأرب
سبق

استشهد 17 يمنيًا ما بين عسكري ومدني بينهم طفلة ونساء من جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي المسلحة على مدينة مأرب شرقي اليمن.

وقال الموقع الرسمي لمحافظة مأرب، إن "ميليشيات الحوثي استهدف محطة وقود بحي الروضة في مدينة مأرب؛ ما أسفر عن سقوط 19 شهيدًا بينهم طفلة وعشرات المصابين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة".

05 يونيو 2021 - 24 شوّال 1442
10:28 PM

18 شهيدًا وتفحم طفلة من جراء استهداف حوثي لمحطة وقود بمأرب

تسبب بأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة

A A A
فهد كاملي - الرياض
1
4,398

استشهد 17 يمنيًا ما بين عسكري ومدني بينهم طفلة ونساء من جراء سقوط صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي المسلحة على مدينة مأرب شرقي اليمن.

وقال الموقع الرسمي لمحافظة مأرب، إن "ميليشيات الحوثي استهدف محطة وقود بحي الروضة في مدينة مأرب؛ ما أسفر عن سقوط 19 شهيدًا بينهم طفلة وعشرات المصابين وأضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب
أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أحمد عجب
يوليو أخو تمـوز..!!

يوليو أخو تمـوز..!!

محمد الصيعري
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

علي آل شرمة
تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة