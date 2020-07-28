النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 2688 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و1897 إصابة

شاهد.. انفجار ضخم في مخازن وقود بإقليم كرمانشاه غربي إيران

أدى إلى اندلاع النيران في عدد من شاحنات وقود كانت في الموقع

هز انفجار، اليوم الثلاثاء، مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية؛ مما أدى إلى اندلاع النيران في عدد من شاحنات وقود كانت في الموقع.

وقال حاكم كرمانشاه: إن أعمدة الدخان الأسود ناجمة عن اندلاع الحريق في كراج سيارات ناقلات الوقود؛ حيث اشتعلت النيران بداية في إحدى الشاحنات، ثم سرت إلى بقية الشاحنات في الموقع.

ووفق "روسيا اليوم" يعمل رجال الإطفاء حاليًا على إخماد النيران، ولا تتوفر معلومات بعد حول وجود خسائر بشرية.

انفجار مخازن للوقود محافظة كرمنشاه الإيرانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
شاهد.. انفجار ضخم في مخازن وقود بإقليم كرمانشاه غربي إيران
سبق

هز انفجار، اليوم الثلاثاء، مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية؛ مما أدى إلى اندلاع النيران في عدد من شاحنات وقود كانت في الموقع.

وقال حاكم كرمانشاه: إن أعمدة الدخان الأسود ناجمة عن اندلاع الحريق في كراج سيارات ناقلات الوقود؛ حيث اشتعلت النيران بداية في إحدى الشاحنات، ثم سرت إلى بقية الشاحنات في الموقع.

ووفق "روسيا اليوم" يعمل رجال الإطفاء حاليًا على إخماد النيران، ولا تتوفر معلومات بعد حول وجود خسائر بشرية.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
11:41 AM

شاهد.. انفجار ضخم في مخازن وقود بإقليم كرمانشاه غربي إيران

أدى إلى اندلاع النيران في عدد من شاحنات وقود كانت في الموقع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
8,410

هز انفجار، اليوم الثلاثاء، مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية؛ مما أدى إلى اندلاع النيران في عدد من شاحنات وقود كانت في الموقع.

وقال حاكم كرمانشاه: إن أعمدة الدخان الأسود ناجمة عن اندلاع الحريق في كراج سيارات ناقلات الوقود؛ حيث اشتعلت النيران بداية في إحدى الشاحنات، ثم سرت إلى بقية الشاحنات في الموقع.

ووفق "روسيا اليوم" يعمل رجال الإطفاء حاليًا على إخماد النيران، ولا تتوفر معلومات بعد حول وجود خسائر بشرية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,490
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,052
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,695
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,249

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة