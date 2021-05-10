احتفل الباحث سلطان بن ساعد الجهلاني المالكي بنيل درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي تخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني، من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية.
"سبق" تبارك للدكتور سلطان المالكي، وإلى مزيدٍ من النجاح.
"المالكي" ينال الدكتوراه في "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"
احتفل الباحث سلطان بن ساعد الجهلاني المالكي بنيل درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي تخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني، من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية.
"سبق" تبارك للدكتور سلطان المالكي، وإلى مزيدٍ من النجاح.
احتفل الباحث سلطان بن ساعد الجهلاني المالكي بنيل درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي تخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني، من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية.
"المالكي" ينال الدكتوراه في "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني"
احتفل الباحث سلطان بن ساعد الجهلاني المالكي بنيل درجة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلي تخصص ذكاء اصطناعي وأمن سيبراني، من جامعة نورث كارولينا في الولايات المتحدة الأمريكية.
"سبق" تبارك للدكتور سلطان المالكي، وإلى مزيدٍ من النجاح.