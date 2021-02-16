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بنك أمريكي شهير يدعو المستثمرين لضخ أموالهم في الأصول السعودية

توقَّع أن تقدِّم أداء أفضل من نظيراتها داخل الولايات المتحدة

دعا مصرف أمريكي شهير المستثمرين إلى ضخ أموالهم في الأصول السعودية والإماراتية والروسية نظرًا لتوقعه أن تقدم أداء أفضل من نظيراتها داخل الولايات المتحدة، بما يضمن لهم عائدات أقوى، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، جاء ذلك في مذكرة بحثية صدرت أمس الأحد، وأبرزها ديفيد هونر، المحلل الاستراتيجي للأصول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مصرف "بنك أوف أمريكا"، وهو أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة؛ إذ يمتلك أصولاً بأكثر من تريليونَي دولار.

وقال "هونر" إنه في حين أن الأسواق تتوقع أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ عقد فإن توقعات الأسواق الناشئة لا تحذو حذوها، على الرغم من كونها أكثر عرضة للتضخم من الأسواق المتقدمة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف بأن أول علامة على أن ارتفاع التضخم قد يكون وشيكًا في الأسواق الناشئة هي الزيادة الأخيرة في أسعار الشحن. ويتوقع محللو البنك أيضًا أن تتضاعف أسعار النفط عن مستوياتها في عام 2020 مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وأوصى "هونر" بشراء العملات المدعومة من البنوك المركزية المتشددة أو صاحبة ميزان مدفوعات قوي، ومنها على وجه التحديد الريال البرازيلي واليوان الصيني والكورونة التشيكية والوون الكوري الجنوبي، إلى جانب عملات مصدِّري النفط، وعلى الأخص الروبل والأسهم الروسية.

وقال إنه بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة فإن بيئة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة تصب في صالح الأسواق التي تتمتع بالمرونة في مواجهة تكاليف التمويل المرتفعة التي تستفيد في الواقع من ارتفاع السلع.

وأوضح أن هذا يشمل روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال. مضيفًا: "نحن نحب روسيا في الأسهم والعملات الأجنبية، ودبي في الأسهم".

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بنك أمريكي شهير يدعو المستثمرين لضخ أموالهم في الأصول السعودية
سبق

دعا مصرف أمريكي شهير المستثمرين إلى ضخ أموالهم في الأصول السعودية والإماراتية والروسية نظرًا لتوقعه أن تقدم أداء أفضل من نظيراتها داخل الولايات المتحدة، بما يضمن لهم عائدات أقوى، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، جاء ذلك في مذكرة بحثية صدرت أمس الأحد، وأبرزها ديفيد هونر، المحلل الاستراتيجي للأصول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مصرف "بنك أوف أمريكا"، وهو أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة؛ إذ يمتلك أصولاً بأكثر من تريليونَي دولار.

وقال "هونر" إنه في حين أن الأسواق تتوقع أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ عقد فإن توقعات الأسواق الناشئة لا تحذو حذوها، على الرغم من كونها أكثر عرضة للتضخم من الأسواق المتقدمة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف بأن أول علامة على أن ارتفاع التضخم قد يكون وشيكًا في الأسواق الناشئة هي الزيادة الأخيرة في أسعار الشحن. ويتوقع محللو البنك أيضًا أن تتضاعف أسعار النفط عن مستوياتها في عام 2020 مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وأوصى "هونر" بشراء العملات المدعومة من البنوك المركزية المتشددة أو صاحبة ميزان مدفوعات قوي، ومنها على وجه التحديد الريال البرازيلي واليوان الصيني والكورونة التشيكية والوون الكوري الجنوبي، إلى جانب عملات مصدِّري النفط، وعلى الأخص الروبل والأسهم الروسية.

وقال إنه بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة فإن بيئة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة تصب في صالح الأسواق التي تتمتع بالمرونة في مواجهة تكاليف التمويل المرتفعة التي تستفيد في الواقع من ارتفاع السلع.

وأوضح أن هذا يشمل روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال. مضيفًا: "نحن نحب روسيا في الأسهم والعملات الأجنبية، ودبي في الأسهم".

16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
12:10 AM
اخر تعديل
16 فبراير 2021 - 4 رجب 1442
02:40 AM

بنك أمريكي شهير يدعو المستثمرين لضخ أموالهم في الأصول السعودية

توقَّع أن تقدِّم أداء أفضل من نظيراتها داخل الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا مصرف أمريكي شهير المستثمرين إلى ضخ أموالهم في الأصول السعودية والإماراتية والروسية نظرًا لتوقعه أن تقدم أداء أفضل من نظيراتها داخل الولايات المتحدة، بما يضمن لهم عائدات أقوى، حسب "سبوتنيك".

وتفصيلاً، جاء ذلك في مذكرة بحثية صدرت أمس الأحد، وأبرزها ديفيد هونر، المحلل الاستراتيجي للأصول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في مصرف "بنك أوف أمريكا"، وهو أحد أكبر البنوك في الولايات المتحدة؛ إذ يمتلك أصولاً بأكثر من تريليونَي دولار.

وقال "هونر" إنه في حين أن الأسواق تتوقع أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ عقد فإن توقعات الأسواق الناشئة لا تحذو حذوها، على الرغم من كونها أكثر عرضة للتضخم من الأسواق المتقدمة، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف بأن أول علامة على أن ارتفاع التضخم قد يكون وشيكًا في الأسواق الناشئة هي الزيادة الأخيرة في أسعار الشحن. ويتوقع محللو البنك أيضًا أن تتضاعف أسعار النفط عن مستوياتها في عام 2020 مع ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وأوصى "هونر" بشراء العملات المدعومة من البنوك المركزية المتشددة أو صاحبة ميزان مدفوعات قوي، ومنها على وجه التحديد الريال البرازيلي واليوان الصيني والكورونة التشيكية والوون الكوري الجنوبي، إلى جانب عملات مصدِّري النفط، وعلى الأخص الروبل والأسهم الروسية.

وقال إنه بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة فإن بيئة ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة تصب في صالح الأسواق التي تتمتع بالمرونة في مواجهة تكاليف التمويل المرتفعة التي تستفيد في الواقع من ارتفاع السلع.

وأوضح أن هذا يشمل روسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على سبيل المثال. مضيفًا: "نحن نحب روسيا في الأسهم والعملات الأجنبية، ودبي في الأسهم".

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