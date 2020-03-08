بعد إعلان "الطوارئ" .. الملحقية الثقافية تتفاعل بتوجيه للمبتعثين في نيويورك

الإصابات وصلت فيها إلى 76 .. نشرت أرقام القنصلية السعودية هناك للتواصل

دعت الملحقية الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، جميع الموجودين بولاية نيويورك، إلى التقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية بخصوص فيروس كورونا.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": وصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بولاية نيويورك، إلى ٧٠ حالة؛ لذا نتمنى من جميع الموجودين بولاية نيويورك التقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية، وللحالات الطارئة يمكن التواصل على هاتف الطوارئ لشؤون السعوديين بقنصلية نيويورك 917-690-0414 - 917-690-2663.

وأمس أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندريو كومو؛ حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال كومو؛ في مؤتمر صحفي، إنه أعلن حالة الطوارئ في نيويورك على خلفية تفشي فيروس كورونا الذي بلغ عدد المصابين به في الولاية 76 شخصاً.

وأوضح حاكم نيويورك: "في الوقت الذي نواصل فيه تقديم التعليمات المحدّثة ونشجع الناس على التصرف انطلاقاً من الحقائق بشأن فيروس كورونا وليس الشائعات، أصدرت إعلاناً رسمياً حول حالة الطوارئ التي تعطينا قدرات معينة على مساعدة هيئات الصحة المحلية العاملة في ظروف متوترة جداً".

وأشار إلى أن هذا الإجراء يسمح بتطبيق نظام مسرع لشراء كل المعدات الضرورية لوقف انتشار الفيروس، مهدّداً في الوقت نفسه بسحب التراخيص من الشركات التي ستواصل رفع أسعار المستلزمات الطبية الأساسية على خلفية تفشي كورونا.

وسجلت في أراضي الولايات المتحدة، حتى مساء السبت الحالي، 396 إصابة بفيروس كورونا الذي ينحدر من مدينة ووهان الصينية؛ بينها 17 حالة وفاة.