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أمانة جدة: تنفيذ 7 مشاريع لتصريف الأمطار بتكلفة 765 مليوناً و451 ألف ريال

تتضمن العمل على تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة

أعلنت أمانة محافظة جدة مواصلتها العمل في تنفيذ سبعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليوناً و451 ألف ريال، والتي تأتي في إطار مشارع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030م.

وقال وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان بن عبدالله الزهراني: مشاريع مبادرات تصريف الأمطار الجاري تنفيذها تشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام - مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة).

وأضاف: الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى والتي شملت: (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعاً - مشروع حي الواحة - مشروع محطة الرفع لنفق السلام - مشروع ميدان السارية - مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء - ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت 61 ألفاً و500 متراً، وتركيب 623 منهولاً و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقياً.

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أمانة جدة: تنفيذ 7 مشاريع لتصريف الأمطار بتكلفة 765 مليوناً و451 ألف ريال
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة مواصلتها العمل في تنفيذ سبعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليوناً و451 ألف ريال، والتي تأتي في إطار مشارع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030م.

وقال وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان بن عبدالله الزهراني: مشاريع مبادرات تصريف الأمطار الجاري تنفيذها تشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام - مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة).

وأضاف: الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى والتي شملت: (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعاً - مشروع حي الواحة - مشروع محطة الرفع لنفق السلام - مشروع ميدان السارية - مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء - ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت 61 ألفاً و500 متراً، وتركيب 623 منهولاً و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقياً.

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
04:17 PM

أمانة جدة: تنفيذ 7 مشاريع لتصريف الأمطار بتكلفة 765 مليوناً و451 ألف ريال

تتضمن العمل على تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة مواصلتها العمل في تنفيذ سبعة مشاريع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليوناً و451 ألف ريال، والتي تأتي في إطار مشارع المبادرات ضمن رؤية المملكة 2030م.

وقال وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان بن عبدالله الزهراني: مشاريع مبادرات تصريف الأمطار الجاري تنفيذها تشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام - مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة).

وأضاف: الأمانة أكملت خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى والتي شملت: (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعاً - مشروع حي الواحة - مشروع محطة الرفع لنفق السلام - مشروع ميدان السارية - مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء - ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت 61 ألفاً و500 متراً، وتركيب 623 منهولاً و876 مصيدة أمطار بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقياً.

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