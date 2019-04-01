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بهدفين.. الأهلي يضيق الخناق على التعاون.. ويزيد معاناة الفيحاء

في لقاء مؤجل من الجولة 24 ضمن الدوري

تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على مضيفه فريق الفيحاء بهدفين دون رد في لقاء مؤجل من الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واحتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، وجاء الفيحاء في المركز الرابع عشر بـ22 نقطة.

جاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 39 بعد كرة طولية وصلت إلى ديجانيني واجه عامر شفيع لعبها على يمينه في الشباك هدفاً أول.

وأضاف حسين المقهوي الهدف الأهلاوي الثاني في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

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بهدفين.. الأهلي يضيق الخناق على التعاون.. ويزيد معاناة الفيحاء
سبق

تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على مضيفه فريق الفيحاء بهدفين دون رد في لقاء مؤجل من الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واحتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، وجاء الفيحاء في المركز الرابع عشر بـ22 نقطة.

جاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 39 بعد كرة طولية وصلت إلى ديجانيني واجه عامر شفيع لعبها على يمينه في الشباك هدفاً أول.

وأضاف حسين المقهوي الهدف الأهلاوي الثاني في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
09:04 PM

بهدفين.. الأهلي يضيق الخناق على التعاون.. ويزيد معاناة الفيحاء

في لقاء مؤجل من الجولة 24 ضمن الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلب فريق الأهلي الأول لكرة القدم على مضيفه فريق الفيحاء بهدفين دون رد في لقاء مؤجل من الجولة 24 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين واحتضنه ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

رفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، وجاء الفيحاء في المركز الرابع عشر بـ22 نقطة.

جاء هدف الأهلي الأول في الدقيقة 39 بعد كرة طولية وصلت إلى ديجانيني واجه عامر شفيع لعبها على يمينه في الشباك هدفاً أول.

وأضاف حسين المقهوي الهدف الأهلاوي الثاني في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

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