أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل 96 ألفًا و551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 4.5 مليون إصابة . وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه تم تسجيل 1209 حالات وفاة بفيروس "كوفيد-19" ليصل إجمالي الوفيات في هذا البلد إلى 67 ألفًا و271 حالة . من جهة أخرى، أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 102 حالة وفاة، بالإضافة إلى 5504 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 18,365 وفاة و1051874 إصابة بالفيروس التاجي. وأضاف البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5734 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 868,107.

كورونا في الهند وروسيا.. 96 ألف إصابة جديدة في الأولى و5504 بالثانية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-11 أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل 96 ألفًا و551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 4.5 مليون إصابة .

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه تم تسجيل 1209 حالات وفاة بفيروس "كوفيد-19" ليصل إجمالي الوفيات في هذا البلد إلى 67 ألفًا و271 حالة .

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 102 حالة وفاة، بالإضافة إلى 5504 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 18,365 وفاة و1051874 إصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5734 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 868,107.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442 02:43 PM

كورونا في الهند وروسيا.. 96 ألف إصابة جديدة في الأولى و5504 بالثانية خلال الـ24 ساعة الماضية





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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم، تسجيل 96 ألفًا و551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 4.5 مليون إصابة .

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه تم تسجيل 1209 حالات وفاة بفيروس "كوفيد-19" ليصل إجمالي الوفيات في هذا البلد إلى 67 ألفًا و271 حالة .

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 102 حالة وفاة، بالإضافة إلى 5504 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت إلى 18,365 وفاة و1051874 إصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 5734 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا إلى 868,107.