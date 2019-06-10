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"جوجل" تطوّر ميزة تُنقذ حياة سائقي السيارات .. تعرَّف عليها

سيمكّنهم من الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو ازدحام

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق "خرائط جوجل" (جوجل مابس) يمكنه أن يُنقذ حياة سائقي السيارات.

وأشار موقع "ديجيتال تريندز" التقني المتخصّص، إلى أن تحديث "جوجل مابس" الجديد سيطرح ميزةً جديدةً تشير إلى الحد الأقصى من السرعات المحدّدة للطرق، التي يسير فيها قائد السيارة.

كما أن التحديث الجديد ينبّه قائدي السيارات كذلك إذا ما كان هناك "رادار" لرصد السرعات على الطرق التي يسير بها من عدمه، ويمكن أن يضيف المستخدم أيّ كاميرا جديدة لرصد السرعات يتم رصدها على الطريق.

ويضيف "جوجل مابس" أيضاً إمكانية الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو التبليغ عن ازدحام مروري في منطقة معينة؛ لتعميمه لباقي المستخدمين.

وسيدعم هذا التحديث العمل على "خرائط جوجل" المدمجة داخل السيارات الحديثة وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يمكن للسائق متابعة الحد الأقصى للسرعات وهو سائق من دون تشتيت انتباهه خلال قيادة السيارة.

ولن يحتاج الأمر من المستخدم، سوى تفعيل تقنية عدّاد السرعة، على "خرائط جوجل" من إعدادات التنقل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تطوّر ميزة تُنقذ حياة سائقي السيارات .. تعرَّف عليها
سبق

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق "خرائط جوجل" (جوجل مابس) يمكنه أن يُنقذ حياة سائقي السيارات.

وأشار موقع "ديجيتال تريندز" التقني المتخصّص، إلى أن تحديث "جوجل مابس" الجديد سيطرح ميزةً جديدةً تشير إلى الحد الأقصى من السرعات المحدّدة للطرق، التي يسير فيها قائد السيارة.

كما أن التحديث الجديد ينبّه قائدي السيارات كذلك إذا ما كان هناك "رادار" لرصد السرعات على الطرق التي يسير بها من عدمه، ويمكن أن يضيف المستخدم أيّ كاميرا جديدة لرصد السرعات يتم رصدها على الطريق.

ويضيف "جوجل مابس" أيضاً إمكانية الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو التبليغ عن ازدحام مروري في منطقة معينة؛ لتعميمه لباقي المستخدمين.

وسيدعم هذا التحديث العمل على "خرائط جوجل" المدمجة داخل السيارات الحديثة وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يمكن للسائق متابعة الحد الأقصى للسرعات وهو سائق من دون تشتيت انتباهه خلال قيادة السيارة.

ولن يحتاج الأمر من المستخدم، سوى تفعيل تقنية عدّاد السرعة، على "خرائط جوجل" من إعدادات التنقل.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
09:52 AM

"جوجل" تطوّر ميزة تُنقذ حياة سائقي السيارات .. تعرَّف عليها

سيمكّنهم من الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو ازدحام

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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9,894

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثاً جديداً لتطبيق "خرائط جوجل" (جوجل مابس) يمكنه أن يُنقذ حياة سائقي السيارات.

وأشار موقع "ديجيتال تريندز" التقني المتخصّص، إلى أن تحديث "جوجل مابس" الجديد سيطرح ميزةً جديدةً تشير إلى الحد الأقصى من السرعات المحدّدة للطرق، التي يسير فيها قائد السيارة.

كما أن التحديث الجديد ينبّه قائدي السيارات كذلك إذا ما كان هناك "رادار" لرصد السرعات على الطرق التي يسير بها من عدمه، ويمكن أن يضيف المستخدم أيّ كاميرا جديدة لرصد السرعات يتم رصدها على الطريق.

ويضيف "جوجل مابس" أيضاً إمكانية الإبلاغ عن وقوع حادث على الطريق أو التبليغ عن ازدحام مروري في منطقة معينة؛ لتعميمه لباقي المستخدمين.

وسيدعم هذا التحديث العمل على "خرائط جوجل" المدمجة داخل السيارات الحديثة وعلى تطبيقات الهواتف الذكية، حيث يمكن للسائق متابعة الحد الأقصى للسرعات وهو سائق من دون تشتيت انتباهه خلال قيادة السيارة.

ولن يحتاج الأمر من المستخدم، سوى تفعيل تقنية عدّاد السرعة، على "خرائط جوجل" من إعدادات التنقل.

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