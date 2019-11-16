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الجمارك توضح ملابسات اعتداء "مُهرب" على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي

كشفت الجمارك السعودية في بيان لها ملابسات حادثة الاعتداء التي تعرّض لها أحد منسوبيها في منفذ الخفجي خلال أدائه مهمة تفتيش إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وقالت الجمارك السعودية في بيانها إنه قَدِم للمنفذ في مساء يوم الأربعاء 16 ربيع الأول 1441 هـ أحد المسافرين بواسطة مركبة من نوع (خصوصي)، وأثناء تفتيش المركبة تمكّن المفتش من العثور على مواد مهربة مخفية في مكان مُعد لغرض التهريب داخل المركبة، وعند قيام المفتش باستخراج المهربات اعتدى عليه المهرب بالضرب، فقام مفتش آخر بمقاومة المهرب لمنعه من ذلك، إلا أن المهرب أخرج من جيبه سكيناً وقام بطعن المفتش الثاني في الكتف، وتم بعد ذلك السيطرة على المهرب وضبطه.

وأوضحت الجمارك السعودية أنه تم نقل المفتش الجمركي المعتدى عليه إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته، كما أوضحت أن القضية أُحيلت إلى الجهة المختصة التي أوقفت المهرب المعتدي لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الجمارك السعودية إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء "الهمجي" الذي تعرض له الموظف، وقالت إنها تتابع بحرص مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق مع المعتدي حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه التي كفلها النظام لكل من يتعرض لحالة اعتداء أثناء أداء مهامه، كما شددت الجمارك السعودية في بيانها أنها لن تتهاون إطلاقاً مع أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له أي من منسوبيها، وأكدت سعيها المتواصل عبر كافة منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله وذلك تعزيزاً لإنفاذ الأنظمة والقوانين بهدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

الجمارك الجمارك السعودية منفذ الخفجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمارك توضح ملابسات اعتداء "مُهرب" على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي
سبق

كشفت الجمارك السعودية في بيان لها ملابسات حادثة الاعتداء التي تعرّض لها أحد منسوبيها في منفذ الخفجي خلال أدائه مهمة تفتيش إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وقالت الجمارك السعودية في بيانها إنه قَدِم للمنفذ في مساء يوم الأربعاء 16 ربيع الأول 1441 هـ أحد المسافرين بواسطة مركبة من نوع (خصوصي)، وأثناء تفتيش المركبة تمكّن المفتش من العثور على مواد مهربة مخفية في مكان مُعد لغرض التهريب داخل المركبة، وعند قيام المفتش باستخراج المهربات اعتدى عليه المهرب بالضرب، فقام مفتش آخر بمقاومة المهرب لمنعه من ذلك، إلا أن المهرب أخرج من جيبه سكيناً وقام بطعن المفتش الثاني في الكتف، وتم بعد ذلك السيطرة على المهرب وضبطه.

وأوضحت الجمارك السعودية أنه تم نقل المفتش الجمركي المعتدى عليه إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته، كما أوضحت أن القضية أُحيلت إلى الجهة المختصة التي أوقفت المهرب المعتدي لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الجمارك السعودية إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء "الهمجي" الذي تعرض له الموظف، وقالت إنها تتابع بحرص مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق مع المعتدي حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه التي كفلها النظام لكل من يتعرض لحالة اعتداء أثناء أداء مهامه، كما شددت الجمارك السعودية في بيانها أنها لن تتهاون إطلاقاً مع أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له أي من منسوبيها، وأكدت سعيها المتواصل عبر كافة منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله وذلك تعزيزاً لإنفاذ الأنظمة والقوانين بهدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
09:02 PM

الجمارك توضح ملابسات اعتداء "مُهرب" على أحد منسوبيها في منفذ الخفجي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
8,867

كشفت الجمارك السعودية في بيان لها ملابسات حادثة الاعتداء التي تعرّض لها أحد منسوبيها في منفذ الخفجي خلال أدائه مهمة تفتيش إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وقالت الجمارك السعودية في بيانها إنه قَدِم للمنفذ في مساء يوم الأربعاء 16 ربيع الأول 1441 هـ أحد المسافرين بواسطة مركبة من نوع (خصوصي)، وأثناء تفتيش المركبة تمكّن المفتش من العثور على مواد مهربة مخفية في مكان مُعد لغرض التهريب داخل المركبة، وعند قيام المفتش باستخراج المهربات اعتدى عليه المهرب بالضرب، فقام مفتش آخر بمقاومة المهرب لمنعه من ذلك، إلا أن المهرب أخرج من جيبه سكيناً وقام بطعن المفتش الثاني في الكتف، وتم بعد ذلك السيطرة على المهرب وضبطه.

وأوضحت الجمارك السعودية أنه تم نقل المفتش الجمركي المعتدى عليه إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم وجرى الاطمئنان على صحته، كما أوضحت أن القضية أُحيلت إلى الجهة المختصة التي أوقفت المهرب المعتدي لبدء اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت الجمارك السعودية إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء "الهمجي" الذي تعرض له الموظف، وقالت إنها تتابع بحرص مع الجهات المختصة إجراءات التحقيق مع المعتدي حتى يتم اتخاذ أقصى العقوبات بحقه التي كفلها النظام لكل من يتعرض لحالة اعتداء أثناء أداء مهامه، كما شددت الجمارك السعودية في بيانها أنها لن تتهاون إطلاقاً مع أي اعتداء لفظي أو جسدي يتعرض له أي من منسوبيها، وأكدت سعيها المتواصل عبر كافة منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية لمكافحة التهريب بكافة أشكاله وذلك تعزيزاً لإنفاذ الأنظمة والقوانين بهدف حماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

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