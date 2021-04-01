إطلاق نار "عشوائي" في كاليفورنيا.. وسقوط قتلى بينهم طفل

الشرطة الأمريكية: سيطرنا على الموقع والوضع لم يعد يمثل تهديدًا

سقط عدد من القتلى والجرحى بينهم طفل، ليل الأربعاء الخميس؛ جراء إطلاق نار "عشوائي" في مقاطعة أورانج جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في أحدث جرائم إطلاق النار الجماعية بالبلاد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 4 أشخاص على الأقل قُتلوا في الحادثة، بينهم طفل داخل مبنى للمكاتب الإدارية؛ فيما أصيب اثنان آخران بجروح أحدهما مطلق النار.

وقالت الشرطة الأمريكية: إنها سيطرت على الموقع؛ مشيرة إلى أن الوضع لم يعد يمثل تهديدًا للجماهير، كما جرى نقل المشتبه به إلى المستشفى.

وذكرت صحيفة "أورانج كونتي ريجيستر" الأمريكية، أن بثًّا مباشرًا على فيسبوك نشره أحد السكان الذي يعيش بالقرب من المكتب، أظهَرَ ضباطًا يحملون شخصًا ساكنًا من المبنى، وضباطًا يقدمون المساعدة لشخص آخر.

وأظهر مقطع الفيديو نفسه الضباط وهم يزيلون مسدسين من شخص يرقد بلا حراك على الأرض؛ فيما شوهد الضباط وهم يقودون اثنين آخريْن مقيدي اليدين بعيدًا.

ومنذ بداية عام 2021، شهدت الولايات المتحدة سلسلة من جرائم إطلاق النار الجماعية التي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين وفق "سكاي نيوز".

وفي مارس الماضي، قتل رجل بالرصاص 6 نساء من أصل آسيوي في نادٍ للتدليك في ولاية جورجيا الجنوبية.

وفي الشهر ذاته، قتل 10 أشخاص، بينهم شرطي في متجر بمدينة بولدر في ولاية كولورادو، وسط البلاد.

وعمليات إطلاق النار شائعة في الولايات المتحدة، وغالبًا ما تحدث في مدارس أو في مراكز تسوق وحتى في أماكن عامة؛ حيث فشلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة في وضع حد لعمليات القتل هذه.

ودعا الرئيس جو بايدن -قبل نحو شهرين- إلى تمرير قوانين تصلح تشريعات بيع الأسلحة النارية المباحة في البلاد.