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"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" تعود للعمل مجددًا.. واستبعاد فرضية الهجوم السيبراني

بعد انقطاع استمر أكثر من 6 ساعات.. ومسؤولو الشركة لم يكشفوا عن الأسباب

عادت منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر" للعمل بشكل تدريجي، وذلك بعد انقطاع استمر أكثر من 6 ساعات، فيما لم يوضح المسؤولون في الشركة أسباب الانقطاع.

وتفصيلاً، قال الخبراء إنهم لم يتوصلوا إلى الأسباب الحقيقية والتقنية للانقطاع الخطير حتى اللحظة، حتى بعد عودة الموقع للعمل، فيما استبعدوا إمكانية أن يكون هجومًا سيبرانيًّا بسبب عدم قدرة مثل هذه الهجمات على تعطيل هذا العدد من الخدمات في وقت واحد.

وعادت منصتا فيسبوك وواتساب للعمل بعد عطل استمر ساعات عدة؛ منع المستخدمين حول العالم من دخول المنصتَيْن.

وبدأ العمل بتطبيق "إنستغرام" في الولايات المتحدة، فيما أشارت مراسلة قناة العربية إلى أن منصة فيسبوك عادت للعمل في كندا.

وتفصيلاً، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن "فيسبوك" أرسلت فريقًا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمها يدويًّا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل.

وقال خبراء إن خطأ تقنيًّا هو السبب المرجَّح لتعطل خدمات فيس بوك وواتساب وإنستغرام.

وشكا عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من تعطل خدمة تواصل واتساب وفيسبوك وإنستغرام وماسنجر؛ إذ تعذر على المستخدمين الاتصال معها منذ أكثر من 6 ساعات قبل أن تعود الخدمة بشكل تدريجي.

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"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" تعود للعمل مجددًا.. واستبعاد فرضية الهجوم السيبراني
سبق

عادت منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر" للعمل بشكل تدريجي، وذلك بعد انقطاع استمر أكثر من 6 ساعات، فيما لم يوضح المسؤولون في الشركة أسباب الانقطاع.

وتفصيلاً، قال الخبراء إنهم لم يتوصلوا إلى الأسباب الحقيقية والتقنية للانقطاع الخطير حتى اللحظة، حتى بعد عودة الموقع للعمل، فيما استبعدوا إمكانية أن يكون هجومًا سيبرانيًّا بسبب عدم قدرة مثل هذه الهجمات على تعطيل هذا العدد من الخدمات في وقت واحد.

وعادت منصتا فيسبوك وواتساب للعمل بعد عطل استمر ساعات عدة؛ منع المستخدمين حول العالم من دخول المنصتَيْن.

وبدأ العمل بتطبيق "إنستغرام" في الولايات المتحدة، فيما أشارت مراسلة قناة العربية إلى أن منصة فيسبوك عادت للعمل في كندا.

وتفصيلاً، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن "فيسبوك" أرسلت فريقًا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمها يدويًّا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل.

وقال خبراء إن خطأ تقنيًّا هو السبب المرجَّح لتعطل خدمات فيس بوك وواتساب وإنستغرام.

وشكا عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من تعطل خدمة تواصل واتساب وفيسبوك وإنستغرام وماسنجر؛ إذ تعذر على المستخدمين الاتصال معها منذ أكثر من 6 ساعات قبل أن تعود الخدمة بشكل تدريجي.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
12:55 AM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
03:09 AM

"فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" تعود للعمل مجددًا.. واستبعاد فرضية الهجوم السيبراني

بعد انقطاع استمر أكثر من 6 ساعات.. ومسؤولو الشركة لم يكشفوا عن الأسباب

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خالد علي - الرياض
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15,105

عادت منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر" للعمل بشكل تدريجي، وذلك بعد انقطاع استمر أكثر من 6 ساعات، فيما لم يوضح المسؤولون في الشركة أسباب الانقطاع.

وتفصيلاً، قال الخبراء إنهم لم يتوصلوا إلى الأسباب الحقيقية والتقنية للانقطاع الخطير حتى اللحظة، حتى بعد عودة الموقع للعمل، فيما استبعدوا إمكانية أن يكون هجومًا سيبرانيًّا بسبب عدم قدرة مثل هذه الهجمات على تعطيل هذا العدد من الخدمات في وقت واحد.

وعادت منصتا فيسبوك وواتساب للعمل بعد عطل استمر ساعات عدة؛ منع المستخدمين حول العالم من دخول المنصتَيْن.

وبدأ العمل بتطبيق "إنستغرام" في الولايات المتحدة، فيما أشارت مراسلة قناة العربية إلى أن منصة فيسبوك عادت للعمل في كندا.

وتفصيلاً، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أن "فيسبوك" أرسلت فريقًا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل خوادمها يدويًّا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل.

وقال خبراء إن خطأ تقنيًّا هو السبب المرجَّح لتعطل خدمات فيس بوك وواتساب وإنستغرام.

وشكا عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي من تعطل خدمة تواصل واتساب وفيسبوك وإنستغرام وماسنجر؛ إذ تعذر على المستخدمين الاتصال معها منذ أكثر من 6 ساعات قبل أن تعود الخدمة بشكل تدريجي.

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