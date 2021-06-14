النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1109 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

"إغاثي" الملك يسلم مساعدات طبية لجيبوتي لمكافحة فيروس كورونا

23 جهازًا للتنفس الاصطناعي وتمثل الدفعة الأولى من المعدات

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 23 جهازاً للتنفس الاصطناعي وتمثل الدفعة الأولى من المعدات والمستلزمات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية جيبوتي الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

قام بتسليم المساعدات "نيابة عن المركز" القائم بأعمال سفارة المملكة بالإنابة إسحاق العريني، بحضور معالي وزير الصحة الجيبوتي الدكتور أحمد روبله عبدالله.

وأوضح العريني أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف سامية ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان بالعالم، مؤكداً أن هذه المساعدات تأتي في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة ودعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للوقوف إلى جانب الدول المحتاجة في مواجهة فيروس كورونا.

يُذكر أن المملكة قدمت منذ بدء الجائحة العديد من المساعدات والمعدات الطبية والوقائية لمختلف البلدان حول العالم، وذلك لمساندة الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا والحد من مخاطره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي" الملك يسلم مساعدات طبية لجيبوتي لمكافحة فيروس كورونا
سبق

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 23 جهازاً للتنفس الاصطناعي وتمثل الدفعة الأولى من المعدات والمستلزمات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية جيبوتي الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

قام بتسليم المساعدات "نيابة عن المركز" القائم بأعمال سفارة المملكة بالإنابة إسحاق العريني، بحضور معالي وزير الصحة الجيبوتي الدكتور أحمد روبله عبدالله.

وأوضح العريني أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف سامية ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان بالعالم، مؤكداً أن هذه المساعدات تأتي في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة ودعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للوقوف إلى جانب الدول المحتاجة في مواجهة فيروس كورونا.

يُذكر أن المملكة قدمت منذ بدء الجائحة العديد من المساعدات والمعدات الطبية والوقائية لمختلف البلدان حول العالم، وذلك لمساندة الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا والحد من مخاطره.

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
04:36 PM

"إغاثي" الملك يسلم مساعدات طبية لجيبوتي لمكافحة فيروس كورونا

23 جهازًا للتنفس الاصطناعي وتمثل الدفعة الأولى من المعدات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
164

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 23 جهازاً للتنفس الاصطناعي وتمثل الدفعة الأولى من المعدات والمستلزمات الطبية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية جيبوتي الشقيقة، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

قام بتسليم المساعدات "نيابة عن المركز" القائم بأعمال سفارة المملكة بالإنابة إسحاق العريني، بحضور معالي وزير الصحة الجيبوتي الدكتور أحمد روبله عبدالله.

وأوضح العريني أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعتمد في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف سامية ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان بالعالم، مؤكداً أن هذه المساعدات تأتي في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للدول الشقيقة والصديقة ودعم الجهود الدولية لمكافحة جائحة كورونا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للوقوف إلى جانب الدول المحتاجة في مواجهة فيروس كورونا.

يُذكر أن المملكة قدمت منذ بدء الجائحة العديد من المساعدات والمعدات الطبية والوقائية لمختلف البلدان حول العالم، وذلك لمساندة الجهود الدولية في مكافحة فيروس كورونا والحد من مخاطره.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,562
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,165
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,763

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة