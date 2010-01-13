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وزير الخارجية يستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك مع رئيس وزراء سنغافورة

تناول الجانبان أبرز فرص التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030

استقبل رئيس وزراء سنغافورة السيد لي هسين لونغ، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة سنغافورة.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الجانبان أبرز فرص التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وأهمية نقلها إلى آفاق أرحب، وأهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في البلدين بما ينعكس على تنمية وازدهار الشعبين والبلدين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك مع رئيس وزراء سنغافورة
سبق

استقبل رئيس وزراء سنغافورة السيد لي هسين لونغ، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة سنغافورة.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الجانبان أبرز فرص التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وأهمية نقلها إلى آفاق أرحب، وأهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في البلدين بما ينعكس على تنمية وازدهار الشعبين والبلدين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.

13 يناير 2022 - 10 جمادى الآخر 1443
06:13 PM

وزير الخارجية يستعرض سبل تعزيز التعاون المشترك مع رئيس وزراء سنغافورة

تناول الجانبان أبرز فرص التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل رئيس وزراء سنغافورة السيد لي هسين لونغ، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة سنغافورة.

واستعرض الجانبان خلال الاستقبال العلاقات بين المملكة وسنغافورة، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي، وكل ما من شأنه دعم الأمن والسلم الدوليين.

وتناول الجانبان أبرز فرص التعاون بين البلدين في ضوء رؤية المملكة 2030، وأهمية نقلها إلى آفاق أرحب، وأهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في البلدين بما ينعكس على تنمية وازدهار الشعبين والبلدين.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.

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