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"الشرعية" تُكبّد الحوثيين قتلى وجرحى خلال تسلل فاشل في الجوف

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات المليشيا

تكبّدت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش الوطني اليمني، وغارات تحالف دعم الشرعية، في جبهة القعيف بمحافظة الجوف.

وأوضح رئيس عمليات حرس حدود قائد اللواء العاشر العميد هادي حمران الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، كانت تحاول التسلل في اتجاه مواقع في جبهة القعيف شرق مديرية برط العنان.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها الإرهابية؛ وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وبيّن "الجعيدي" أن مقاتلات التحالف كانت حاضرة بقوة في المعركة، واستهدفت تجمعات متفرقة وتعزيزات للمليشيا الإرهابية، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشرعية" تُكبّد الحوثيين قتلى وجرحى خلال تسلل فاشل في الجوف
سبق

تكبّدت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش الوطني اليمني، وغارات تحالف دعم الشرعية، في جبهة القعيف بمحافظة الجوف.

وأوضح رئيس عمليات حرس حدود قائد اللواء العاشر العميد هادي حمران الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، كانت تحاول التسلل في اتجاه مواقع في جبهة القعيف شرق مديرية برط العنان.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها الإرهابية؛ وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وبيّن "الجعيدي" أن مقاتلات التحالف كانت حاضرة بقوة في المعركة، واستهدفت تجمعات متفرقة وتعزيزات للمليشيا الإرهابية، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
07:54 PM

"الشرعية" تُكبّد الحوثيين قتلى وجرحى خلال تسلل فاشل في الجوف

مقاتلات التحالف استهدفت تعزيزات المليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تكبّدت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (السبت)، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش الوطني اليمني، وغارات تحالف دعم الشرعية، في جبهة القعيف بمحافظة الجوف.

وأوضح رئيس عمليات حرس حدود قائد اللواء العاشر العميد هادي حمران الجعيدي، أن قوات الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، كانت تحاول التسلل في اتجاه مواقع في جبهة القعيف شرق مديرية برط العنان.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها الإرهابية؛ وفقًا لـ"سبتمبر نت".

وبيّن "الجعيدي" أن مقاتلات التحالف كانت حاضرة بقوة في المعركة، واستهدفت تجمعات متفرقة وتعزيزات للمليشيا الإرهابية، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.

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